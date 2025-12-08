Купянск, Мирноград, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 декабря

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 8 декабря? Что происходит у Андреевки, Богуславки, Безымянного, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Гришино, Доброполья, Егоровки, Заречного, Купянска, Красного Лимана, Константиновки, Мирнограда, Новопавловки, Полтавки, Покровска, Северска, Софиевки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении, по сведениям источников, ВС РФ вошли в восточную часть Гуляйполя. Идут бои за Варваровку, а также в районе Доброполья и Тихого. На Покровском направлении есть продвижение в Мирнограде. В Покровске ВС РФ увеличивают зону контроля в микрорайоне Западный. На Добропольском участке есть успехи на рубеже Суворово (Затышок) — Никаноровка. На Константиновском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля в южной части города. Идут бои в районе Клинового и Безымянного, есть успехи в Веролюбовке. На Краснолиманском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля в Дробышево. В Северске ВС РФ продвигаются в южной части города. Харьковский фронт. На Купянском направлении штурмовые подразделения РФ продвигаются в восточной части Петропавловки. На Волчанском направлении продолжается наступление ВС РФ южнее Волчанска», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои в лесных массивах и южнее Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В восточной части Вильчи и в Лимане штурмовики ВС РФ смогли продвинуться и занять часть застройки. Контратаки ВСУ успеха не принесли. Продолжаются бои за расширение зоны контроля у границы на Хатненском участке. На Купянском направлении важным событием стали удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту в Старом Салтове. Закрыто движение на двух дорогах. На Краснолиманском направлении ВСУ признают продвижение ВС России между указанным городом и Ямполем в лесном массиве. Идут штурмовые действия у восточной окраины Красного Лимана. В Северске ВС России продвигаются в жилой застройке в северо-восточной части города. Штурмовики малыми группами просачиваются через застройку, продвигаясь к центру», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

Наступление ВС России нарастает с каждым днем в связи с обострением внутренних проблем украинской обороны, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Краматорское направление. ВС РФ выбили противника из Орехово-Василевки. На высотах между Новомарково и Миньковкой атакуем позиции ВСУ. Бои идут восточнее Пазено и Васюковки. ВС РФ отражают атаки врага в районе Клинового и Безымянного. Константиновское направление. Постепенно под контроль ВС РФ уходит южная часть города. Купянское направление. В связи с взятием под контроль Волчанска все свободные силы ВСУ брошены под Купянск, чтобы любыми силами остановить наступление российской армии», — сообщили военкоры.

