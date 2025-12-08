ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:21

В ДНР рассказали о возвращении жителей в освобожденный город

РИА Новости: жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы в свои дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители освобожденной Авдеевки в ДНР возвращаются в свои дома, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко. По его словам, люди едут из Турции, Германии и других стран Европы.

Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы. Люди сейчас вернулись в свои дома и проживают в населенном пункте Авдеевка, - сказал Каламайко.

Ранее сообщалось, что российские подразделения продвинулись в Донецкой Народной Республике и потеснили украинские силы западнее Часова Яра. Военный эксперт Андрей Марочко отметил улучшение тактического положения ВС РФ в ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого политолог Владимир Скачко рассказал NEWS.ru, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы.

Также стало известно, что украинцам в Германии придется искать работу после отмены выплат социального пособия по обеспечению прожиточного минимума (Bürgergeld). Уточняется, что это, в частности, касается беженцев, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года.

Россия
ДНР
Авдеевка
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.