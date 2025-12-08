В ДНР рассказали о возвращении жителей в освобожденный город РИА Новости: жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы в свои дома

Жители освобожденной Авдеевки в ДНР возвращаются в свои дома, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко. По его словам, люди едут из Турции, Германии и других стран Европы.

Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы. Люди сейчас вернулись в свои дома и проживают в населенном пункте Авдеевка, - сказал Каламайко.

Ранее сообщалось, что российские подразделения продвинулись в Донецкой Народной Республике и потеснили украинские силы западнее Часова Яра. Военный эксперт Андрей Марочко отметил улучшение тактического положения ВС РФ в ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого политолог Владимир Скачко рассказал NEWS.ru, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы.

Также стало известно, что украинцам в Германии придется искать работу после отмены выплат социального пособия по обеспечению прожиточного минимума (Bürgergeld). Уточняется, что это, в частности, касается беженцев, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года.