Этот маринованный лук всегда в моём холодильнике! Идеальная хрустящая закуска, которая выручит в любой ситуации! Пикантный, с приятной кислинкой, он великолепно дополнит шашлык, салаты, бутерброды и даже обычную жареную картошечку. Готовится элементарно, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты

Лук красный (фиолетовый) — 3 головки

Уксус столовый 9% — 60 мл

Вода кипяченая — около 200–250 мл

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Перец горошком — 5–6 шт.

Семена горчицы — 1 ч. л.

Приготовление

Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами или кольцами. Переложите нарезанный лук в дуршлаг и обдайте крутым кипятком — это уберет лишнюю горечь и сделает его более нежным. Дайте стечь воде в течение минуты. Переложите лук в чистую банку или миску, добавьте соль, сахар, перец горошком и семена горчицы. Влейте уксус. Залейте всё содержимое банки кипяченой водой так, чтобы вода полностью покрыла лук. Аккуратно перемешайте, чтобы сахар и соль растворились. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник. Уже через пять-шесть часов лук готов к употреблению! Хранится такая закуска в холодильнике несколько дней.

