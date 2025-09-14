Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 16:00

Этот маринованный лук всегда в моём холодильнике! Идеальная хрустящая закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот маринованный лук всегда в моём холодильнике! Идеальная хрустящая закуска, которая выручит в любой ситуации! Пикантный, с приятной кислинкой, он великолепно дополнит шашлык, салаты, бутерброды и даже обычную жареную картошечку. Готовится элементарно, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты

  • Лук красный (фиолетовый) — 3 головки
  • Уксус столовый 9% — 60 мл
  • Вода кипяченая — около 200–250 мл
  • Соль — 2 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Перец горошком — 5–6 шт.
  • Семена горчицы — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами или кольцами. Переложите нарезанный лук в дуршлаг и обдайте крутым кипятком — это уберет лишнюю горечь и сделает его более нежным. Дайте стечь воде в течение минуты. Переложите лук в чистую банку или миску, добавьте соль, сахар, перец горошком и семена горчицы. Влейте уксус.
  2. Залейте всё содержимое банки кипяченой водой так, чтобы вода полностью покрыла лук. Аккуратно перемешайте, чтобы сахар и соль растворились. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник. Уже через пять-шесть часов лук готов к употреблению! Хранится такая закуска в холодильнике несколько дней.

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью!

лук
маринад
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
