Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 08:00

Кабачковые оладьи без масла! Добавляем сыр и подаем с чесночным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи без масла! Добавляем сыр и подаем с чесночным соусом! Идеальный легкий ужин или сытный завтрак для тех, кто следит за питанием. Готовятся без капли масла, но получается хрустящая корочка!

  • Кабачок — 1 кг (примерно 2 средних)
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л. + 1/3 ч. л. (для отжатого кабачка)
  • Сыр любой (моцарелла, гауда) — 100 г
  • Помидор — для подачи
  • Сметана 20% — для подачи

Для соуса

  • Сметана — 150 г
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Укроп свежий — несколько веточек

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите (1 ч. л.), перемешайте и оставьте на 10–15 минут. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость через марлю или сито. В миску с отжатыми кабачками добавьте яйца, муку, разрыхлитель и оставшуюся соль (⅓ ч. л.). Сыр натрите на средней терке и добавьте в общую массу. Тщательно всё перемешайте. Разогрейте хорошую антипригарную сковороду (без масла).
  2. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки с одной стороны (около 3–4 минут). Переверните, убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 4–5 минут до полной готовности. Пока оладьи готовятся, приготовьте соус: смешайте сметану с мелко порубленным укропом и чесноком, пропущенным через пресс. Подавайте оладьи горячими, с кружочками свежего помидора и чесночным соусом!

Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.

кабачки
оладьи
панкейки
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.