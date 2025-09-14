Кабачковые оладьи без масла! Добавляем сыр и подаем с чесночным соусом

Кабачковые оладьи без масла! Добавляем сыр и подаем с чесночным соусом! Идеальный легкий ужин или сытный завтрак для тех, кто следит за питанием. Готовятся без капли масла, но получается хрустящая корочка!

Кабачок — 1 кг (примерно 2 средних)

Яйца — 2 шт.

Мука — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л. + 1/3 ч. л. (для отжатого кабачка)

Сыр любой (моцарелла, гауда) — 100 г

Помидор — для подачи

Сметана 20% — для подачи

Для соуса

Сметана — 150 г

Чеснок — 1–2 зубчика

Укроп свежий — несколько веточек

Приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посолите (1 ч. л.), перемешайте и оставьте на 10–15 минут. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость через марлю или сито. В миску с отжатыми кабачками добавьте яйца, муку, разрыхлитель и оставшуюся соль (⅓ ч. л.). Сыр натрите на средней терке и добавьте в общую массу. Тщательно всё перемешайте. Разогрейте хорошую антипригарную сковороду (без масла). Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки с одной стороны (около 3–4 минут). Переверните, убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 4–5 минут до полной готовности. Пока оладьи готовятся, приготовьте соус: смешайте сметану с мелко порубленным укропом и чесноком, пропущенным через пресс. Подавайте оладьи горячими, с кружочками свежего помидора и чесночным соусом!

