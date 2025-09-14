Омлет-пирог: заливаю и забываю — готово к завтраку

Омлет-пирог — это гениальное решение для тех, кто ценит утреннее время и любит просыпаться к готовому завтраку. Принцип «залил и забыл» позволяет приготовить сытное и полезное блюдо без утренней суеты. Всего 5 минут вечером — и утром вас ждет ароматный и питательный завтрак.

6 яиц взбивают с 200 мл молока, добавляют щепотку соли. В форму для запекания выкладывают начинку: 100 г ветчины, 1 помидор, 50 г сыра и зелень. Заливают яичной смесью, аккуратно перемешивают. Накрывают пищевой пленкой, убирают в холодильник на ночь. Утром достают, дают постоять 15 минут при комнатной температуре, затем выпекают при 180 °C 25–30 минут. Блюдо получается пышным и равномерно пропеченным.

