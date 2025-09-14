Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 05:58

Омлет-пирог: заливаю и забываю — готово к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Омлет-пирог — это гениальное решение для тех, кто ценит утреннее время и любит просыпаться к готовому завтраку. Принцип «залил и забыл» позволяет приготовить сытное и полезное блюдо без утренней суеты. Всего 5 минут вечером — и утром вас ждет ароматный и питательный завтрак.

6 яиц взбивают с 200 мл молока, добавляют щепотку соли. В форму для запекания выкладывают начинку: 100 г ветчины, 1 помидор, 50 г сыра и зелень. Заливают яичной смесью, аккуратно перемешивают. Накрывают пищевой пленкой, убирают в холодильник на ночь. Утром достают, дают постоять 15 минут при комнатной температуре, затем выпекают при 180 °C 25–30 минут. Блюдо получается пышным и равномерно пропеченным.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
завтраки
рецепты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
