Мини-пиццы за 7 минут: ваши завтраки еще никогда не были такими быстрыми

Мини-пиццы по этому рецепту готовятся за 7 минут. Ваши завтраки еще никогда не были такими быстрыми! А, главное, начинку вы можете собирать на свое усмотрение и исходя из того, что есть в холодильнике.

Для быстрого приготовления используйте готовые основы: лаваш, тортильи или даже булочки для бургеров. Смажьте их томатным соусом или кетчупом, посыпьте тертой моцареллой, добавьте нарезанные сосиски, ветчину, овощи и отправьте в духовку на 5--7 минут при 200 °C.

Такие пиццы можно собрать с вечера и утром просто поставить в духовку. Они не только экономят время, но и дарят заряд энергии и хорошее настроение на весь день! А еще, это спасение для родителей, которые не знают, как накормить детей по утрам. От такой вкуснятины никто не откажется!

