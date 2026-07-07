Сомнолог перечислил тревожные причины частых ночных пробуждений

Частые ночные пробуждения могут сигнализировать о депрессии, апноэ сна, тревожном расстройстве, сердечно-сосудистых заболеваниях или диабете, перечислил сомнолог Максим Новиков. По его словам, переданным Lenta.ru, такая проблема нередко связана со сбоями в работе почек или мочеполовой системы.

При депрессии сон становится поверхностным, человек просыпается среди ночи, после чего долго не может уснуть. Тревожные расстройства тоже нередко проявляются именно так: засыпание может быть относительно нормальным, но сон становится фрагментированным, — отметил Новиков.

Специалист подчеркнул, что изжога, боли в суставах и астма тоже могут вызывать частые пробуждения среди ночи. По его словам, если, помимо этой проблемы, наблюдается храп, судороги в ногах, ощущение тяжести в теле или спазмы, следует незамедлительно обратиться к терапевту.

Ранее сомнолог Борис Яковлев сказал, что дневной сон должен длиться около 15–20 минут. По его словам, сон делится на циклы длиной до 90 минут.