Краснодарца задержали за попытку перепродать бензин по 187 рублей за литр

Краснодарца задержали за попытку перепродать бензин по 187 рублей за литр

Краснодарские полицейские задержали 22-летнего гражданина за незаконную реализацию топлива, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани в Telegram-канале. Отмечается, что местный житель перепродавал бензин по 187 рублей за литр.

Мужчина занимался нелегальной реализацией горючего на территории города. В ведомстве подчеркнули, что полицейские изъяли у него 240 литров бензина и дизельного топлива. В отношении гражданина возбудили протокол об административном правонарушении по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения или государственной регистрации. За это ему назначили наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области протестируют механизм реализации топлива по QR-кодам. По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе также ограничат продажу бензина до 40 литров в одни руки.

До этого стало известно о дополнительных поставках топлива в Ставропольский край. Власти отметили, что это позволит стабилизировать обстановку на местных АЗС.