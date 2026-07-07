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07 июля 2026 в 12:43

Спасатели справились с крупным пожаром в российском ТЦ

В МЧС заявили, что крупный пожар в торговом центре в Ижевске потушен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожар на территории торгового центра стройматериалов «Строительная ярмарка» в Ижевске полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. В министерстве уточнили, что в настоящее время дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливают размер ущерба и причины возгорания.

Пожар на территории «Строительной ярмарки» в Ижевске полностью потушен. Ущерб и причина возгорания устанавливаются дознавателями и экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В администрации торгового центра сообщили, что людей внутри не было. К ликвидации возгорания привлекли 46 специалистов и 13 единиц техники.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что на месте пожара в строительном торговом центре «Три кита» в Ижевске произошло обрушение кровли. Площадь обрушения увеличилась до 1,25 тыс. квадратных метров. В ведомстве уточнили, что кровля обрушилась по всей площади.

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