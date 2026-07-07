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07 июля 2026 в 12:52

Киберэксперт ответил, зачем мошенники копируют чужие профили

Киберэксперт Ульянов: аферисты копируют профили ради дальнейшего шантажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники копируют профили в соцсетях с целью шантажа, рассказал KP.RU эксперт в области информационной безопасности, руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. Он отметил, что таким образом аферисты могут испортить репутацию.

Тут возможны два варианта. [Мошенники копируют профили, чтобы] либо просто испортить жизнь: разместить компрометирующие фото, сгенерированные нейросетью, приписать радикальные высказывания. Либо пойти на прямой шантаж: «Я создал такую страницу, если хочешь, чтобы я ее убрал, — плати», — объяснил Ульянов.

Киберэксперт подчеркнул, что чаще всего о клоне пользователи узнают от друзей и коллег. По его словам, аферисты с фейковых аккаунтов могут также вымогать деньги у знакомых и родных.

Ранее киберэксперт Денис Ушаков рассказал, что мошенники начали обманывать абитуриентов, притворяясь сотрудниками вузов. По его словам, в период поступления семьи находятся в стрессе и проще поддаются схемам обмана.

Общество
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