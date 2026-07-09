В Иране заявили о жертвах после ударов США

В Иране заявили о жертвах после ударов США Fars: три человека погибли при ударах США в районе иранского Ахваза

Три человека погибли в результате ударов США в районе иранского города Ахваз, расположенного в провинции Хузестан, сообщило агентство Fars. Еще несколько человек получили ранения.

Их число не уточняется. Заместитель губернатора провинции Хузестан по вопросам безопасности заявил, что всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Были также приняты меры по их эвакуации.

Ранее американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточнялось в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции. При этом республиканец выразил сомнение в целесообразности такого соглашения.