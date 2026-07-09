Лавров прилетел в Мозамбик с рабочим визитом Лавров прилетел в Мапуту после визитов в Эфиопию и Нигер

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик, передает ТАСС. Страна стала третьей по счету в рамках его турне по Африке.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства посетил Эфиопию и Нигер. Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту столицы Мозамбика Мапуту. Перелет был выполнен из столицы Нигера Ниамея.

Ожидается, что Лавров проведет встречи с руководством республики. В программе также запланированы переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. Предстоящие контакты станут продолжением российско-мозамбикского диалога на уровне внешнеполитических ведомств. Предыдущий визит главы МИД России в Мозамбик состоялся в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прилетел в Аддис-Абебу в рамках визита в Эфиопию, который является частью его турне по африканским странам. В последний раз российский министр был в Эфиопии в июле 2022 года. Текущая поездка Лаврова предоставит возможность подробно обсудить перспективы сотрудничества в рамках объединения стран.