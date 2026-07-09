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09 июля 2026 в 07:30

Косметолог ответила, почему нельзя использовать сметану при ожоге

Косметолог Мухина: нанесение сметаны на ожог провоцирует инфекцию на коже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сметана, нанесенная на ожог, может способствовать развитию кожной инфекции, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, пораженный участок также не стоит мазать жирными кремами.

Сметана является нестерильным продуктом. В ее составе нет тех компонентов, которые необходимы коже. Кисломолочные бактерии могут инфицировать кожный покров и привести к масштабной интоксикации и даже сепсису. Многие также любят мазать кожу маслами животного происхождения и жирными кремами или вообще пищевой продукцией. Однако иногда они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму, — предупредила Мухина.

Она подчеркнула, что при ожогах не следует использовать кислотосодержащие растворы и вещества, раздражающие кожу. В этот список, по словам врача, входят спирт, ментол, камфора в высоких концентрациях, а также лимонные и другие горькие кислоты.

Противопоказано мазать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи, — заключила Мухина.

Ранее доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Ольга Демина заявила, что тоники с экстрактом зеленого чая могут быть полезны в борьбе с акне. По ее словам, для лечения проблемной кожи можно использовать салициловую кислоту.

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