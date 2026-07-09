Косметолог ответила, почему нельзя использовать сметану при ожоге Косметолог Мухина: нанесение сметаны на ожог провоцирует инфекцию на коже

Сметана, нанесенная на ожог, может способствовать развитию кожной инфекции, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, пораженный участок также не стоит мазать жирными кремами.

Сметана является нестерильным продуктом. В ее составе нет тех компонентов, которые необходимы коже. Кисломолочные бактерии могут инфицировать кожный покров и привести к масштабной интоксикации и даже сепсису. Многие также любят мазать кожу маслами животного происхождения и жирными кремами или вообще пищевой продукцией. Однако иногда они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму, — предупредила Мухина.

Она подчеркнула, что при ожогах не следует использовать кислотосодержащие растворы и вещества, раздражающие кожу. В этот список, по словам врача, входят спирт, ментол, камфора в высоких концентрациях, а также лимонные и другие горькие кислоты.

Противопоказано мазать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи, — заключила Мухина.

Ранее доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Ольга Демина заявила, что тоники с экстрактом зеленого чая могут быть полезны в борьбе с акне. По ее словам, для лечения проблемной кожи можно использовать салициловую кислоту.