Написавшая Путину испанская школьница рассказала о связанной с ним мечте

Испанская школьница Люсия, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с РИА Новости о желании получить гражданство возглавляемой им страны. В частности, девочка подчеркнула, что ей с детства нравятся Россия, народ и президент, а встреча с главой государства для нее — большая мечта.

Я люблю Россию и люблю Испанию. Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское, — сказала она.

Ранее школьница Люсия из Овьедо поделилась фотографией Путина с личной подписью, которую она получила в качестве подарка от российского лидера. Для этого посол России в Испании Юрий Клименко принял семью школьницы в здании посольства в Мадриде.

До этого Путин на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что традиционные семейные ценности в настоящее время пытаются отменить в целом ряде стран. По словам главы российского государства, Москва будет поддерживать всех, кто столкнулся с подобным давлением.