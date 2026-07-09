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09 июля 2026 в 14:18

Украина упрекнула Евросоюз из-за металлургов

«ЭП»: Евросоюз пытается избавиться от украинских металлургов на своем рынке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз резко сократил квоты на поставки украинской стали, из-за чего на Украине это расценили как фактическое выдавливание национальных металлургов с европейского рынка, сообщает украинское издание «Экономическая правда». По информации источника, ограничения введены в рамках борьбы Брюсселя с рынками, где рабочая сила обходится дешевле, чем в странах ЕС.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году Украина без уплаты пошлин поставила в Евросоюз около 2,6 млн тонн стали. На текущий год установленная квота составляет всего лишь 1,05 млн тонн, что означает падение более чем в 2,5 раза.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко выразил мнение, что отдельные европейские страны, такие как Болгария и Венгрия, отказываются от военной помощи Украине не из-за смены курса, а из-за подготовки к возможному прямому столкновению с Россией. По его словам, эти государства стремились сохранить собственные арсеналы для развертывания военно-промышленного комплекса.

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сталь
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