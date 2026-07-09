Перестала печь обычные торты — делаю турецкий влажный с кофейной пропиткой. Вкуснее, нежнее и без масла

Перестала печь обычные торты — делаю турецкий влажный с кофейной пропиткой. Вкуснее, нежнее и без масла

Беру муку, какао, яйца и кофе и за полтора часа готовлю турецкий влажный шоколадный пирог, который больше похож на торт: бисквит с мелкопористой текстурой, кофейная пропитка, орехово-шоколадный крем и глазурь.

Получается обалденная вкуснятина: бисквит влажный, нежный, пропитанный кофейным сиропом, с кремовым прослоем и хрустящей шоколадной шапкой — идеальный десерт для особого случая. Этот рецепт выручает, когда хочется удивить гостей или порадовать семью чем-то особенным.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 225 г муки, 25 г какао, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1/4 ч. ложки соли, 1 ч. ложка ванильного сахара, 4 яйца, 180 г сахара, 100 мл растительного масла, 200 мл молока; для сиропа — 200 мл крепкого кофе, 2 ст. ложки сахара; для крема — 300 мл сливок, 3 ст. ложки нутеллы, 2 ст. ложки сгущенки; для глазури — 150 г темного шоколада, 100 мл сливок.

Смешайте сухие ингредиенты. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло, муку, молоко. Выпекайте при 175 °C 20–25 минут. Пропитайте кофейным сиропом. Взбейте сливки с нутеллой и сгущенкой, выложите на бисквит. Залейте растопленным шоколадом со сливками. Охладите и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт — даже те, кто не любит кофе, просили добавки! Бисквит влажный, крем нежный, глазурь хрустит. Кстати, вместо нутеллы можно взять любую ореховую пасту.