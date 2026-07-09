Начата проверка после сообщений о гибели рыбы под Петербургом

Начата проверка после сообщений о гибели рыбы под Петербургом

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту гибели рыбы в Аннинском озере в Ломоносовском районе, сообщили в региональной прокуратуре. Решение принято по поручению главы ведомства Петра Забурко.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с представителями контролирующих органов. В ходе осмотра специалисты взяли пробы воды и отобрали экземпляры погибшей рыбы для проведения экспертизы. Результаты экспертизы должны установить точную причину гибели водных биоресурсов.

Ранее на южной окраине Москвы, в границах Битцевского леса района Чертаново, в местном пруду было найдено множество поврежденных электросамокатов, принадлежащих разным сервисам краткосрочной аренды. Злоумышленник намеренно собрал технику рядом с популярной зоной отдыха, после чего привел ее в нерабочее состояние и выбросил в водоем.

До этого сообщалось, что в Каспийском море появилось нефтяное пятно из-за повреждения подводного нефтепровода в Азербайджане. Следы загрязнения обнаружили около пляжа Дюбенди. По предварительной информации, трубопровод мог повредить якорь.