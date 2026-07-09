Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:10

Начата проверка после сообщений о гибели рыбы под Петербургом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту гибели рыбы в Аннинском озере в Ломоносовском районе, сообщили в региональной прокуратуре. Решение принято по поручению главы ведомства Петра Забурко.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с представителями контролирующих органов. В ходе осмотра специалисты взяли пробы воды и отобрали экземпляры погибшей рыбы для проведения экспертизы. Результаты экспертизы должны установить точную причину гибели водных биоресурсов.

Ранее на южной окраине Москвы, в границах Битцевского леса района Чертаново, в местном пруду было найдено множество поврежденных электросамокатов, принадлежащих разным сервисам краткосрочной аренды. Злоумышленник намеренно собрал технику рядом с популярной зоной отдыха, после чего привел ее в нерабочее состояние и выбросил в водоем.

До этого сообщалось, что в Каспийском море появилось нефтяное пятно из-за повреждения подводного нефтепровода в Азербайджане. Следы загрязнения обнаружили около пляжа Дюбенди. По предварительной информации, трубопровод мог повредить якорь.

Регионы
Ленобласть
проверки
рыба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.