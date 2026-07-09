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09 июля 2026 в 12:15

Раскладываю бекон на полоски лаваша, добавляю сыр — через 10 минут рулетики готовы: готовлю и в духовке, и на мангале

Фото: D-NEWS.ru
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Стоит разрезать лаваш на полоски, добавить немного сыра и завернуть все в бекон, как получается одна из самых удачных летних закусок. Во время запекания лаваш становится хрустящим, бекон красиво подрумянивается, а внутри тянется расплавленный сыр.

Такой рецепт одинаково выручает дома, на даче и во время пикников — готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: тонкий лаваш — 2 листа, бекон — 200–250 г, сыр (моцарелла или твердый, хорошо плавящийся) — 250–300 г, сладкий соус чили или соус барбекю — 3–4 ст. л.

Лаваш нарежьте длинными полосками шириной около 8–10 см. На каждую полоску выложите ломтик бекона, а сверху — брусочек сыра. Сверните плотный рулет так, чтобы и бекон, и сыр оказались внутри лаваша. Готовые рулетики со всех сторон щедро смажьте сладким соусом чили и переложите на противень, застеленный пергаментом.

Запекайте при 180 градусах 10–12 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим, а сыр полностью не расплавится. Для приготовления на мангале рулетики можно уложить в решетку или нанизать на шпажки и обжарить над горячими углями до румяной корочки, периодически переворачивая.

Личный опыт

Мне больше всего нравится использовать для этого рецепта моцареллу для пиццы — она отлично плавится и красиво тянется. Если подать рулетики сразу после приготовления с дополнительной порцией сладкого соуса чили, они исчезают со стола буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
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