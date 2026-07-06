Персидская куку из яиц — вкусный способ съесть много зелени. Запоминается с первого кусочка

Если вы думаете, что омлет невозможно сделать необычным, значит, вы еще не пробовали персидскую куку. Это одно из самых популярных домашних блюд Ирана, которое больше напоминает нежную запеканку с огромным количеством свежей зелени. Яйца здесь лишь связывают ингредиенты, а главный вкус создают ароматные травы.

Традиционно куку готовят весной, когда появляется много свежей зелени, но летом она получается особенно ароматной. Блюдо одинаково вкусно и горячим, и полностью остывшим, поэтому его часто берут с собой на пикники или подают как легкий ужин.

Для приготовления понадобится: яйца — 6 шт., зеленый лук — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, кинза — 1 пучок, укроп — 1 пучок, шпинат — 150 г, грецкие орехи — 50 г, сушеный барбарис — 2 ст. л. (по желанию), куркума — 1/2 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Всю зелень мелко нарежьте, шпинат также измельчите. Орехи порубите ножом. Яйца слегка взбейте вилкой с солью, перцем и куркумой, затем соедините с зеленью, орехами и барбарисом. Масса должна получиться очень густой — зелени в ней значительно больше, чем яичной смеси.

Форму или глубокую сковороду смажьте маслом, переложите смесь и разровняйте. Выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до появления золотистой корочки. Перед подачей немного остудите и нарежьте крупными квадратами.

Личный опыт

Больше всего мне нравится есть куку слегка теплой с натуральным йогуртом и свежими овощами. Несмотря на большое количество зелени, вкус получается очень мягким, а благодаря орехам блюдо выходит сытным и совсем не напоминает привычный омлет.