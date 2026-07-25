Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 06:30

Просто разбиваю 3 яйца в кабачки: омлет-лепешка на завтрак — корочка хрустит, начинка тянется

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из кабачков на завтрак можно готовить не только оладьи, но и омлет-лепешку. Это настолько вкусно, что никто не верит, что в составе есть кабачок. А в начинку по желанию можно добавить любимые продукты.

Ингредиенты: кабачок, 3 яйца, соль, перец, 100 г ветчины, помидор, 50 г твердого сыра. Овощечисткой нарежьте кабачок на длинные тонкие ленты, выложите их на разогретую сковороду с маслом, вбейте яйца, посолите. Перемешайте, чтобы яйцо обволокло кабачки, разровняйте по сковороде, жарьте под крышкой 5 минут, затем переверните, обжарьте с другой стороны 3-4 минуты. Выложите на половину лепешки ветчину, кружки помидора и сыр, сложите пополам и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что лепешка хорошо схватывается, ничего не разваливается на скороде. Совет: для пикантности добавьте в яйца сушеный чеснок или паприку.

Ранее стало известно, как приготовить пышки из кабачков и кефира.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно о резком росте интереса молодежи к изучению одного языка
Общество
Стало известно о резком росте интереса молодежи к изучению одного языка
Минобрнауки озвучило сроки перехода вузов на обновленную систему
Общество
Минобрнауки озвучило сроки перехода вузов на обновленную систему
Летом духовку не включаю: делаю торт на сковороде за 30 минут — шоколадные коржи и нежный крем
Общество
Летом духовку не включаю: делаю торт на сковороде за 30 минут — шоколадные коржи и нежный крем
«Южный» и другие простые советские соусы и подливы: 6 рецептов из детства
Семья и жизнь
«Южный» и другие простые советские соусы и подливы: 6 рецептов из детства
Овсянка не обязана быть сладкой: шикарная каша с яйцом и помидорами — вместо надоевших завтраков
Общество
Овсянка не обязана быть сладкой: шикарная каша с яйцом и помидорами — вместо надоевших завтраков
Общество
рецепты
завтрак
омлет
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто разбиваю 3 яйца в кабачки: омлет-лепешка на завтрак — корочка хрустит, начинка тянется Из кабачков на завтрак можно готовить не только оладьи, но и омлет-лепешку. Это настолько вкусно, что никто не верит, что в составе есть кабачок. А в начинку по желанию можно добавить любимые продукты.
1 кабачок
3 яйца
соль, перец
100 г ветчины
1 помидор
50 г твердого сыра
>
Овощечисткой нарежьте кабачок на длинные тонкие ленты, выложите их на разогретую сковороду с маслом, вбейте яйца, посолите.
Перемешайте, чтобы яйцо обволокло кабачки, разровняйте по сковороде, жарьте под крышкой 5 минут, затем переверните, обжарьте с другой стороны 3-4 минуты.
Выложите на половину лепешки ветчину, кружки помидора и сыр, сложите пополам и подавайте.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как перестать смеяться в неподходящей ситуации
Адская жара +38, бури и град: какой будет погода в РФ 27 июля — 2 августа
ВС России «зачистили» Сумскую область от штурмовиков ВСУ
«Я не стану»: Трамп в шутку ответил, почему не хочет носить бронежилет
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Москве
Стало известно о резком росте интереса молодежи к изучению одного языка
Минобрнауки озвучило сроки перехода вузов на обновленную систему
Накрыли мощным огнем два украинских порта: успехи ВС РФ к утру 25 июля
Как уничтожить сорняки на участке без химии: лучшие способы
«Госуслуги» сообщают о кредите, который вы не брали: что делать
Марочко рассказал, как ВС РФ зачистили северный берег Верхней Терсы
«Показать любовь»: французский историк объяснил, зачем ему паспорт РФ
Одна из западных стран внезапно «подсела» на российское мороженое
Россиянам могут предложить 35 дней отпуска вместо 28
«Мама, почему ты плохая?»: Мельникова о «Папиных дочках», ботоксе и Борисове
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля
Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек
В РАН перечислили влияющие на продолжительность жизни заболевания
Стало известно, как «шайба» Путина оказалась на столе Трампа
Микрофон в штанах, туалет в кулисах: топ-7 выходок звезд на сцене
Дальше
Самое популярное
Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.