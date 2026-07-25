Просто разбиваю 3 яйца в кабачки: омлет-лепешка на завтрак — корочка хрустит, начинка тянется

Из кабачков на завтрак можно готовить не только оладьи, но и омлет-лепешку. Это настолько вкусно, что никто не верит, что в составе есть кабачок. А в начинку по желанию можно добавить любимые продукты.

Ингредиенты: кабачок, 3 яйца, соль, перец, 100 г ветчины, помидор, 50 г твердого сыра. Овощечисткой нарежьте кабачок на длинные тонкие ленты, выложите их на разогретую сковороду с маслом, вбейте яйца, посолите. Перемешайте, чтобы яйцо обволокло кабачки, разровняйте по сковороде, жарьте под крышкой 5 минут, затем переверните, обжарьте с другой стороны 3-4 минуты. Выложите на половину лепешки ветчину, кружки помидора и сыр, сложите пополам и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что лепешка хорошо схватывается, ничего не разваливается на скороде. Совет: для пикантности добавьте в яйца сушеный чеснок или паприку.

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