Никакой долгой варки бульона: беру картошку, кабачок и пачку бекона. Варю нежнейший сливочный суп, как в кафе

Никакой долгой варки бульона: беру картошку, кабачок и пачку бекона. Варю нежнейший сливочный суп, как в кафе

Когда появляются молодые кабачки, обязательно добавляю их в картофельный суп. Кабачок делает его еще более нежным и кремовым, а копченый бекон придает насыщенный аромат. Получается уютный домашний обед, который особенно вкусно есть со свежим хлебом или хрустящими гренками.

Для приготовления вам понадобится (на кастрюлю 4 л): картофель — 8–10 средних клубней, молодой кабачок — 1 небольшой (около 300–400 г), сырокопченый бекон — 200 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, творожный или плавленый сыр — 2 ст. л. (или 1 плавленый сырок), лавровый лист — 2 шт., соль, черный молотый перец — по вкусу, свежая петрушка — небольшой пучок, растительное масло — 1 ст. л.

Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Залейте водой, доведите до кипения и снимите пену. Добавьте натертую морковь.

Кабачок нарежьте небольшими кубиками и отправьте в кастрюлю примерно через 10 минут после начала варки картофеля. Молодые кабачки очищать не нужно, у крупных лучше удалить кожицу и семена.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до прозрачности. Добавьте бекон, нарезанный полосками, и готовьте, пока он не станет румяным. Переложите зажарку в суп, положите лавровый лист и варите до полной готовности овощей.

За 10 минут до окончания приготовления добавьте творожный или плавленый сыр и хорошо размешайте. Затем слегка разомните часть картофеля и кабачков толкушкой прямо в кастрюле — суп станет более густым и бархатистым, но кусочки овощей останутся.

Влейте сливки, добавьте свежемолотый перец и измельченную петрушку. Доведите почти до кипения, но не кипятите. Только после этого попробуйте суп и при необходимости досолите — бекон уже достаточно соленый.