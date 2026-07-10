Две ложки на кастрюлю — и картошка больше не темнеет и не разваривается: лайфхак для кухни

Две ложки на кастрюлю — и картошка больше не темнеет и не разваривается: лайфхак для кухни

Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой, когда при варке картофель темнеет, становится сероватым или бурым. Причина — окисление крахмала и наличие в клубнях веществ, которые реагируют с кислородом при нагревании.

Но есть простой и надежный лайфхак, который сохранит цвет картофеля белоснежным, даже если вы его немного переварили. Достаточно добавить в кастрюлю с водой при варке всего две столовые ложки лимонного сока или просто бросить дольку свежего лимона.

Кислота, содержащаяся в лимоне, нейтрализует окислительные процессы и не дает картофелю потемнеть. При этом вкус лимона совершенно не чувствуется, зато клубни сохраняют форму, цвет и не развариваются в кашу.

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