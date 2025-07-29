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29 июля 2025 в 13:30

Чесночный куриный рулет — суперзакуска! Хоть к пиву и вину, хоть к супу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чесночный куриный рулет в лаваше — суперзакуска! Хоть к пиву и вину, хоть к супу! Этот рулет сочетает сочную куриную начинку с творожным сыром, свежими помидорами и душистыми травами в хрустящей лавашной оболочке. Идеальное блюдо для сытного дня!

Ингредиенты (2 порции)

  • Куриная грудка — 200 г
  • Творожный сыр — 160 г
  • Твердый сыр — 90 г
  • Помидоры — 2 шт. (средние)
  • Сливки — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лаваш тонкий — 100 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите в подсоленной воде 20 минут, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Приготовьте начинку: в миске смешайте творожный сыр, 50 г натертого твердого сыра и сливки. Добавьте мелко нарезанные помидоры (без сока), курицу, измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
  2. Разложите лаваш, смажьте его тонким слоем сметаны. Равномерно распределите начинку, оставляя 2 см свободными по краям. Аккуратно сверните рулет, загибая края. Смажьте поверхность взбитым желтком и посыпьте оставшимся тертым сыром.
  3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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