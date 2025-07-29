Чесночный куриный рулет — суперзакуска! Хоть к пиву и вину, хоть к супу

Чесночный куриный рулет — суперзакуска! Хоть к пиву и вину, хоть к супу

Чесночный куриный рулет в лаваше — суперзакуска! Хоть к пиву и вину, хоть к супу! Этот рулет сочетает сочную куриную начинку с творожным сыром, свежими помидорами и душистыми травами в хрустящей лавашной оболочке. Идеальное блюдо для сытного дня!

Ингредиенты (2 порции)

Куриная грудка — 200 г

Творожный сыр — 160 г

Твердый сыр — 90 г

Помидоры — 2 шт. (средние)

Сливки — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Чеснок — 1 зубчик

Лаваш тонкий — 100 г

Яичный желток — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отварите в подсоленной воде 20 минут, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Приготовьте начинку: в миске смешайте творожный сыр, 50 г натертого твердого сыра и сливки. Добавьте мелко нарезанные помидоры (без сока), курицу, измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Разложите лаваш, смажьте его тонким слоем сметаны. Равномерно распределите начинку, оставляя 2 см свободными по краям. Аккуратно сверните рулет, загибая края. Смажьте поверхность взбитым желтком и посыпьте оставшимся тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

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