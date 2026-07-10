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10 июля 2026 в 11:03

Самое недорогое и нежирное мясо: готовим куриные желудочки так, чтобы улетели со стола — всего-то маринад и лук

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Куриные желудочки — один из самых доступных и при этом богатых белком субпродуктов. В 100 граммах содержится около 17–18 г белка и всего 110–120 ккал, поэтому такая закуска получается сытной, но остается сравнительно легкой. Главное — правильно их приготовить: после длительной варки и маринада желудочки становятся мягкими, сочными и по вкусу легко могут поспорить с более дорогими видами мяса.

Весь секрет этого рецепта — в простом маринаде с луком, чесноком и соевым соусом. За ночь в холодильнике желудочки полностью пропитываются ароматами специй, а лук становится хрустящим и пикантным. Такую закуску можно подать и к семейному ужину, и на праздничный стол.

Для приготовления понадобится: куриные желудочки — 500 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, уксус яблочный — 40 мл, растительное масло нерафинированное — 20 мл, соевый соус — 1-2 ст. л., сахарная пудра — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Желудочки тщательно промойте, при необходимости очистите и отварите в подсоленной воде до мягкости. Затем полностью остудите и нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс.

Соедините желудочки с луком, чесноком, соевым соусом, сахарной пудрой и перцем. Влейте растительное масло и уксус, при необходимости немного посолите и тщательно перемешайте. Накройте емкость крышкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей еще раз перемешайте.

Личный опыт: если хотите получить действительно мягкие желудочки, не сокращайте время варки. Молодые обычно становятся нежными через 60–70 минут, а более плотные лучше варить 1,5–2 часа на слабом кипении. После ночи в маринаде они становятся еще мягче, полностью пропитываются вкусом лука и специй, поэтому такую закуску всегда готовлю заранее — на следующий день она получается заметно вкуснее.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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