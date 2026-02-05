Зимняя Олимпиада — 2026
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби

Уиткофф назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби подробными и продуктивными

Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Фото: РИА Новости
Переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, можно назвать подробными и продуктивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, обсуждение будет продолжено в ближайшие недели, передает РИА Новости. Он отметил, что впереди еще много работы в ходе этих переговоров.

5 февраля в Абу-Даби стартовал второй день переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как и на первом этапе, обсуждения проходят в режиме строжайшей секретности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину регулярно предоставляют отчеты о переговорах в Абу-Даби. По его словам, источником информации является российская делегация.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что делегации России, Украины и США достигли значительного прогресса в разработке мирного соглашения. Однако, по его мнению, этому процессу мешают страны, которые стремятся разжечь конфликт, такие как Великобритания и Евросоюз. Дмитриев подчеркнул, что остановить этот процесс невозможно.

Абу-Даби
США
Украина
переговоры
Стив Уиткофф
