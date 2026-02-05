Песков раскрыл, как Путину докладывают о переговорах в ОАЭ

Российскому лидеру Владимиру Путину оперативно докладывают о ходе переговоров в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, информацию он получает от делегации России.

Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства, — сказал Песков.

Он также заявил, что Россия выражает сожаление в связи с завершением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Москва оценивает ситуацию негативно, подчеркнул он.

В четверг, 5 февраля, начался второй день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Как и первый раунд, второй ведется в условиях строгой конфиденциальности.

Тем временем председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что позиции России на переговорах в Абу-Даби серьезно укрепились благодаря приоритету заботы о мирном населении в ходе СВО на Украине. По его словам, это позволило Москве продемонстрировать реальную заинтересованность в урегулировании конфликта.