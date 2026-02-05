Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:27

Песков раскрыл, как Путину докладывают о переговорах в ОАЭ

Песков: Путину оперативно докладывают о переговорах в Абу-Даби

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российскому лидеру Владимиру Путину оперативно докладывают о ходе переговоров в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, информацию он получает от делегации России.

Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства, — сказал Песков.

Он также заявил, что Россия выражает сожаление в связи с завершением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Москва оценивает ситуацию негативно, подчеркнул он.

В четверг, 5 февраля, начался второй день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Как и первый раунд, второй ведется в условиях строгой конфиденциальности.

Тем временем председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что позиции России на переговорах в Абу-Даби серьезно укрепились благодаря приоритету заботы о мирном населении в ходе СВО на Украине. По его словам, это позволило Москве продемонстрировать реальную заинтересованность в урегулировании конфликта.

Дмитрий Песков
делегация ОАЭ
ОАЭ
переговоры
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.