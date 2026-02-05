Второй день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби вновь проходит в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник. Первый раунд также проходил в условиях строгой конфиденциальности.

Переговоры по-прежнему пройдут в закрытом режиме и во второй день, — сказал собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей» конфликта из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать этому процессу невозможно.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на мирных переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение украинского кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию, заговорив о вводе войск на Украину.