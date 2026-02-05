«Оценили в США»: политолог о преимуществах России на переговорах в Абу-Даби Политолог Самонкин: забота о мирном населении укрепила позиции РФ на переговорах

Позиции России на переговорах в Абу-Даби серьезно укрепились благодаря приоритету заботы о мирном населении в ходе специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, это позволило Москве продемонстрировать реальную заинтересованность в урегулировании конфликта.

Мы получили огромное количество международных политических очков благодаря тому, что в рамках СВО нашим приоритетом является забота о мирном населении. Это не только спасение простых людей из зоны обстрелов и укрепрайонов, это касается маломобильных групп. То есть в этом отношении Россия пошла на исключительные меры гуманности, и это очень сильно оценили в США. Они сказали, что действительно видят, как мы заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании, несмотря на все противоречия, — пояснил Самонкин.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать этому процессу невозможно.