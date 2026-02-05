Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:27

Появилась новая информация с переговоров по Украине в Абу-Даби

ОАЭ представят коммюнике по итогам второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби

Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
По итогам второго дня переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта, которые проходят в Абу-Даби, ожидается коммюнике, сообщил источник РИА Новости. По его словам, итоговое заявление будет опубликовано со стороны ОАЭ.

Ожидается, что будет опубликовано итоговое заявление [со стороны ОАЭ], — отметил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей» конфликта из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать этому процессу невозможно.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на мирных переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение украинского кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию, заговорив о вводе войск на Украину.

