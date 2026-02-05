Трамп назвал худшего президента США

Худшим президентом Соединенных Штатов был Джо Байден, заявил американский лидер Дональд Трамп на ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне. По словам главы государства, его предшественник якобы даже не понимал, что занимал этот пост. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Худший президент. Он и понятия не имел, что был президентом. Так что он и не воспринимает это лично. Я не хочу, чтобы он воспринимал это лично, — сказал Трамп.

Бывший президент США в 2025 году планировал переизбраться, однако после неудачных дебатов с Трампом снялся с гонки, уступив место экс-вице-президенту Камале Харрис.

Ранее сообщалось, что Байден ведет уединенный образ жизни после завершения полномочий, пишет мемуары и борется с раком. Как отметили СМИ, его поведение соответствует традициям бывших президентов, в отличие от нынешнего президента, который активно критикует бывшую администрацию.

Трамп пообещал вернуть средства, которые США передали Украине во время президентства Байдена. Лидер отметил, что обеспечит это с помощью специальной сделки, которая связана с поставками редкоземельных металлов.