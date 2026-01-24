«Человек-невидимка»: стало известно, почему Байден не появляется на публике Politico: Байден практически не участвует в публичной жизни после отставки

Экс-президент США Джо Байден практически исчез из публичного поля, спустя год после завершения своих полномочий, передает Politico. Отмечается, что он ведет максимально уединенный образ жизни, сосредоточившись на работе над мемуарами и борьбе с раком.

Он (Байден. — NEWS.ru) был человеком-невидимкой. Он поступил очень мудро, оставшись в тени, потому что Демократической партии меньше всего нужны напоминания о его последнем годе на посту президента, о его злополучном отречении в последний момент и о том, как в результате проиграла (экс-вице-президент США. — NEWS.ru) Камала Харрис, — сказал журналист Крис Уиппл.

Подобная стратегия поведения в целом соответствует традициям, сложившимся среди бывших глав американского государства, добавили в источнике. В то же время его преемник президент США Дональд Трамп, напротив, продолжает активно публично критиковать предыдущую администрацию.

Ранее Трамп пообещал вернуть средства, которые США передали Украине во время президентства Байдена. Лидер отметил, что обеспечит это с помощью специальной сделки, которая связана с поставками редкоземельных металлов.