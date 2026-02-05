Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 19:04

Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии

Москвичку посадили на четыре года за угрозу взорвать Красную площадь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Четыре года лишения свободы получила женщина за угрозу взорвать Красную площадь и поджечь Ленина, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Ее судили по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей».

В состоянии алкогольного опьянения пять раз позвонила по номеру «112» и сообщила, что у нее имеется «полкило динамита», и что она намеревается взорвать Красную площадь и поджечь Ленина, — сообщили в суде.

Позже женщина заявила, что таким образом хотела продемонстрировать собутыльникам свою храбрость. Никаких взрывчатых веществ у женщины обнаружено не было.

До этого в Москве мужчину приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта. 57-летнего жителя столицы признали виновным по делу, которое слушалось в закрытом режиме. Инцидент должен был произойти на станции в Домодедово.

Ранее Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в июне прошлого года в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка на пол. Приговор был оглашен в открытом режиме после серии закрытых заседаний.

