Мироточение икон: религиозное чудо или природный феномен?

Вера в чудо, будь то схождение благодатного огня или исцеление у святых источников, лежит в основе христианства как религии. В числе чудес, встречаемых особенно часто, выделяется мироточение икон. Что это такое? И есть ли научное объяснение мироточения образов? Давайте разбираться вместе.

Религиозный взгляд: знак благодати и заступничества

Феномен мироточения в православии воспринимается как проявление небесной благодати. Миро — это ароматное масло, которое, по преданию, исцеляет тело и душу. Верующие убеждены: в моменты тяжелых испытаний для народа иконы являются посредниками между Богом и людьми. А мироточение как таковое становится реализацией воли Святого Духа.

Известные случаи мироточения икон связывают с переломными историческими событиями. Так, по преданию, перед крупными потрясениями — войнами и эпидемиями — мироточивые иконы якобы предвещают беду и призывают к покаянию. Священники подчеркивают: это не магия, а заступничество святых и, как уже было отмечено, воплощение воли Святого Духа через образ.

В православии феномен мироточения зиждется не столько на виде, сколько на свойствах жидкости. Верующие говорят о чудесном аромате, а также целебных свойствах мира. Воцерковленные прихожане утверждают, что поклонение мироточащему образу облегчает ход болезней и укрепляет душевный покой.

Научные исследования: анализ состава мира, гипотезы (конденсат, масла)

Научное объяснение мироточения образов более прагматично: ученые предлагают не просто созерцать миро, а исследовать его образцы в лабораториях. Анализ мироточения с икон показывает: чаще всего это вода с примесями растительных масел, воска или смол. В некоторых случаях состав идентичен следам от ладана или оливкового масла, используемого в храмах.

Одна из главных гипотез, объясняющих мироточение, — это конденсат влаги. Деревянные иконы, написанные темперой на досках из сосны или липы, впитывают пар от лампад и свечей. В теплом, влажном воздухе храма конденсат скапливается в трещинах, вытекая каплями. Физики объясняют это капиллярным эффектом: поверхность иконы охлаждается, влага осаждается.

Научное объяснение мироточения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Другая версия — натуральные масла. Краски на основе льняного масла со временем могут потечь под влиянием температуры. Химики фиксировали в мире фенолы и терпены — вещества из эфирных масел. Исследования 1990–2000-х годов в России и Греции подтвердили: в 70% случаев жидкость — смесь воды и органики без аномалий. А значит, натуральные краски и ход времени могли попросту сделать свое дело.

Эксперты подчеркивают: отсутствие чудес не отрицает веру, но призывает к осторожности. Лабораторный подход помогает отличить подлинное от фальсификаций. Церковь о мироточении, к слову, схожего мнения: служители Церкви часто настаивают на лабораторном анализе мира с «плачущей» иконы. Это не является способом подорвать веру, а всего лишь согласуется с научным взглядом на жизнь.

Самые известные случаи в России и мире: задокументированные свидетельства

В России мироточение икон фиксировали веками. При Петре I даже существовала специальная комиссия, тщательно проверявшая все случаи мироточения. Впрочем, до XX века иконы на русской земле практически не «плакали». Можно назвать лишь несколько мироточивых образов, например Ильинская Черниговская икона Божией Матери, Толгская икона Божией Матери и Оранская Владимирская икона.

А вот в XX веке случаи мироточения заметно участились. Воцерковленные люди связывают это с количеством трагических событий, пришедшихся на этот век. Вот только некоторые примеры.

В 1991 году мироточила икона Божией Матери «Державная» из Николо-Перервинской обители в Москве.

В Свято-Введенском монастыре в городе Иваново с декабря 1998 года по март 1999 года мироточили 1047 икон.

В девяностых замироточила Иверская икона в Москве.

В 1999 году в храме Воскресения Христова в Сокольниках замироточила икона Божией Матери «Утоли моя печали».

Известны несколько случаев мироточения икон и в начале XXI века. Многие образы, включая икону Божией Матери «Умиление», источали миро перед терактами в Беслане.

В разговоре об известных случаях мироточения икон нельзя не вспомнить Монреальскую Иверскую икону Божией Матери. Данный список Иверской иконы, созданный неизвестным афонским мастером, мироточил как минимум 15 лет. Однако в 1997 владелец иконы был убит, а сам образ бесследно исчез. Возможно, он мироточит до сих пор.

Торжественное открытие Иверской часовни на Красной площади. Чудотворная икона Иверской Божьей Матери Фото: Юрий Кавер /РИА Новости

Что может истекать, кроме святого мира: естественные объяснения и мистификации

Напоследок скажем о том, может ли истекать не миро. Ответ: да. Не всякая «слеза» иконы — чудо. Жидкость может быть следствием естественных причин: выделения живицы сосновыми досками под теплом лампад. А пигмент и запах дают плесень или грибок на старых красках. Этим, к слову, объясняются те случаи, когда иконы плачут «кровью».

Мистификации тоже реальны. Мошенники наносят на образ масло шприцем или пропитывают холст. Так, к примеру, в 1997 году в Италии разоблачили «чудо»: жидкость впрыскивали через микротрещины на полотне иконы. Подобные случаи встречаются и в России. Разграничить чудо и мистификацию помогает экспертиза под микроскопом.

Итак, мы рассказали о Церкви и мироточении, а также о научном взгляде на чудеса. Вера — выбор глубоко личный, так что свое отношение к мироточению — природное явление это или действительно чудо — каждый формирует сам.

