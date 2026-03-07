Житие и чудеса святой Матроны Московской

Некоторые святые пользуются особой любовью верующих. В их числе — святая Матрона Московская, в народе ласково прозванная Матронушкой. Обращаемся к житию блаженной и рассказываем про творимые ей чудеса.

Когда отмечают день памяти Матроны Московской

Для начала разберемся, какого числа принято поминать святую. Церковь установила три дня памяти Матроны Московской:

22 ноября — день ангела Матроны;

2 мая — день смерти и канонизации святой;

8 марта (7 марта в високосный год) — день обретения мощей святой Матроны.

В дни памяти Матроны верующие возносят молитвы к святой. У блаженной принято просить о заступничестве и милосердии, избавлении от искушений и укреплении веры. К святой Матроне можно обратиться за помощью в житейских делах, будь то брак, беременность, работа или учеба.

День памяти Матроны Московской Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

История жизни святой Матроны Московской

Теперь обратимся к истории жизни Матроны Московской. День рождения Матроны Дмитриевны Никоновой пришелся на 2 мая 1881 года. Девочка появилась на свет в небольшом селе Себино Тульской губернии. Святая стала четвертым ребенком в семье.

Еще до рождения девочки родители планировали отдать ее в приют: они жили бедно и боялись не потянуть еще одного ребенка. Однако Наталье Никоновой, матери семейства, явился чудесный сон: она увидела слепую птицу с лицом девочки, спустившуюся ей на руку. Приняв сновидение за знак свыше, родители твердо решили оставить ребенка. Это было первое чудо святой Матроны.

Девочка родилась без глазных яблок, однако она воспитывалась наравне со старшими братьями и сестрой. Она росла кроткой и набожной, избегала сверстников, которые над ней издевались, зато много времени проводила в церкви и перед иконами.

Важная страница в истории Матроны Московской открылась, когда святой исполнилось семь лет. У нее обнаружился дар предвидения и исцеления. Она предсказывала бедствия, помогала больным избавиться от их недугов. Слухи о святой Матроне разошлись за пределы села. К дому Никоновых выстроились очереди верующих. Они одаривали семью кто деньгами, кто одеждой или продуктами.

Несмотря на замкнутый характер, у Матроны все же была одна подруга — помещеская девочка Лидия Янькова. Та часто брала Матрону с собой в паломничество. Известно, что девушки посещали службу в Андреевском храме. Тогда Матрону заметил Иоанн Кронштадтский. Он во всеуслышание назвал девочку своей заменой и «восьмым столпом России».

История жизни Матроны Московской полна горестей и тягот. Девушке было 17 лет, когда у нее отнялись ноги. Однако, несмотря на собственный недуг, она продолжала принимать страждущих. Вскоре после революции Матроне пришлось покинуть Себино. Она боялась, что слухи о ней навлекут на семью беду. Святая Матрона вместе с Лидией Яньковой перебрались в Москву.

В столице у Матроны не было постоянного пристанища. Она была вынуждена перебираться с одного места жительства на другое, иногда ночевала в подвалах и на чердаках. Однако даже в таких условиях верующим удавалось найти ее и обратиться за помощью. Матрона продолжала творить чудеса, а ночи проводила за молитвами. С началом Великой Отечественной войны она поселилась у бывшей односельчанки, Евдокии Ждановой, на Арбате.

Блаженная ушла из жизни 2 мая 1952 года. Сохранилась история, согласно которой святая Матрона предвидела свою смерть. Она начала готовиться к кончине и попросила похоронить ее на Даниловском кладбище: после войны там действовала одна из немногих незакрывшихся церквей.

Прихожанка молится в храме Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Чудеса святой Матроны Московской

Первым чудом святой Матроны Московской можно назвать сон, который увидела ее мать Наталья. Когда же провидица родилась, у нее на груди обнаружилась выпуклость в виде креста — естественный нательный крестик. А во время крещения девочки от купели поднялось благоуханное облако. Так уже в ранние годы жизни Матроны стало ясно, что ей суждено творить чудеса.

С семи лет Матрона начала предсказывать будущее. Известно, что она предвидела революцию, которую назвала временем разорения храмов и массовых гонений. Равным образом Матрона предсказала и Великую Отечественную войну. Святая предупреждала, что Москву тронут пожары, но враг столицу не возьмет.

Главными чудесами Матроны Московской называют чудеса исцеления. Матрона помогала паралитикам и бесноватым. Сохранилась история о мужчине с отказавшими ногами, который полз до дома Матроны более четырех километров. Обратный путь он проделал пешком, будучи полностью излеченным.

С благословения Матроны Московской для церкви Успения Пресвятой Богородицы в Себино была написана икона «Взыскание погибших». Святая долгое время видела икону во сне. Наконец она обратилась к священнику себинской церкви и попросила его принести из библиотеки книгу с фотографией образа. Незрячая блаженная безошибочно назвала полку и расположение нужной книги. После этого начались поиски художника, который должен был воплотить замысел блаженной в жизнь.

Имя иконописца не сохранилось. Однако известно, что написание образа далось ему далеко не с первой попытки. Матрона настаивала, чтобы художник покаялся и причастился. Однако из раза в раз на исповеди он утаивал грех, который Матрона видела духовным зрением. Только когда художник покаялся перед святой, работа у него заладилась.

Матрона творит чудеса и по сей день. Прихожане отправляются в паломничество к Покровскому женскому монастырю, где хранятся мощи блаженной. Они просят ее об исцелении, о помощи во взаимоотношениях и вопросах здоровья, а также — в решении житейских проблем.

История жизни Матроны Московской Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Обретение мощей и канонизация святой Матроны Московской

Почти полвека тело святой покоилось на Даниловском кладбище. Но в конце девяностых патриарх Алексий II дал благословение на перенос останков Матроны. 8 марта 1998 года могилу блаженной вскрыли. Тело опознали по выступающему на груди силуэту крестика — отличительной особенности Матроны. Обретенные мощи были перезахоронены на территории Покровского монастыря.

Годом позже, 2 мая 1999 года, пророчица вошла в перечень святых Московской епархии. А в 2004 году Матрону канонизировали и причислили к общецерковным святым.

Как пройдет день памяти Матроны Московской в 2026 году

В 2026 году в день памяти Матроны по традиции пройдут массовые паломничества к мощам святой. У серебряной раки в Покровском монастыре, в которой покоятся мощи Матроны, соберутся верующие из многих российских городов. Чтобы поклониться блаженной, паломникам нередко приходится стоять в очереди несколько часов.

Иконография святой Матроны Московской

Святую Матрону принято изображать с опущенными веками. Чаще всего блаженная одета в зеленое платье и белый головной платок. Ее правая рука поднята к груди и повернута к молящемуся. В левой руке она держит четки.

Иногда Матрону изображают зрячей. Таким образом иконописцы переосмысливают тему физической слепоты и духовного прозрения. На образах святой также встречаются изображения иконы «Взыскание погибших» и Покровской обители.

Святая Матрона Московская Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Храмы, церкви и монастыри святой Матроны Московской

Большая часть храмов святой Матроны, а также церкви, монастыри и часовни находятся в России. Их можно найти в таких городах и селах, как:

Себино, Тульская область;

Пушкино, Московская область;

Столбовая, Московская область;

Новое Почвино, Тверская область;

Белгород;

Екатеринбург;

Архангельск;

Ярославль;

Боброво, Архангельская область;

Сочи;

Уфа.

День памяти Матроны Московской стал престольным праздником и за рубежом. Храмы, посвященные святой, можно найти в Перу и США. А в Боснии и Герцеговине расположен монастырь Святой Матроны Московской, к которому регулярно отправляются паломники.

Матронушка известна как народная заступница и целительница. Но верующие почитают ее не только за чудеса. Святая являет собой пример несгибаемой воли и веры в темные времена гонений и разрушений. Теперь вы знакомы с житием блаженной, знаете, когда отмечается день памяти Матроны Московской, о чем ее принято просить и какие чудеса она творит.

