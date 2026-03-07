Открытки на День Матроны Московской: благие пожелания родным и близким

Блаженная Матрона Московская, часто ласково именуемая Матронушкой, пользуется особой народной любовью. Уже долгие годы к святой обращаются за утешением и укреплением веры, а также с просьбами о сохранении семьи, даровании ребенка и обретении мира. Накануне дня обретения мощей блаженной, который приходится на 8 марта, предлагаем пожелать родным и близким всех благ. Для этого приводим подборку открыток на День памяти Матроны Московской.
Открытки о Матроне Московской для родителей
Обязательно поздравьте верующих близких и знакомых со светлым праздником в честь святой Матроны Московской. Благодаря нашей подборке открыток на День Матроны вы сможете выбрать картинку на любой вкус.
Ранее мы рассказывали о житии Матроны Московской.