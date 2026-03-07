Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 07:00

Открытки на День Матроны Московской: благие пожелания родным и близким

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки День памяти Матроны Московской — картинки и открытки Фото: Иллюстрация/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блаженная Матрона Московская, часто ласково именуемая Матронушкой, пользуется особой народной любовью. Уже долгие годы к святой обращаются за утешением и укреплением веры, а также с просьбами о сохранении семьи, даровании ребенка и обретении мира. Накануне дня обретения мощей блаженной, который приходится на 8 марта, предлагаем пожелать родным и близким всех благ. Для этого приводим подборку открыток на День памяти Матроны Московской.

Открытки о Матроне Московской для родителей

Открытки Матроне Московской для родителей Открытки Матроне Московской для родителей Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка в День памяти Матроны Открытка в День памяти Матроны Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Бесплатная открытка в День памяти Матроны Бесплатная открытка в День памяти Матроны Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка в День памяти Матроны для бабушки и дедушки

Открытка на День памяти Матроны Открытка на День памяти Матроны Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка в День памяти Матроны Московской Открытка в День памяти Матроны Московской Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка на День Матроны Московской Открытка на День Матроны Московской Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытки на День памяти Матроны для родственников

Открытки на День памяти Матроны для родственников Открытки на День памяти Матроны для родственников Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка на День Матроны для родственников Открытка на День Матроны для родственников Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка на День Матроны Открытка на День Матроны Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытки на День Матроны для друзей

Открытки на День Матроны для друзей Открытки на День Матроны для друзей Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка на День Матроны для друга Открытка на День Матроны для друга Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка Матроне Московской Открытка Матроне Московской Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытки на День памяти Матроны для коллег

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки День памяти Матроны Московской — картинки и открытки Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка на День Матроны Открытка на День Матроны Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытки на День памяти Матроны для коллег Открытки на День памяти Матроны для коллег Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытки на День памяти Матроны для близких

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки День памяти Матроны Московской — картинки и открытки Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки бесплатно День памяти Матроны Московской — картинки и открытки бесплатно Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — бесплатные картинки и открытки День памяти Матроны Московской — бесплатные картинки и открытки Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки бесплатно День памяти Матроны Московской — картинки бесплатно Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — открытки бесплатно День памяти Матроны Московской — открытки бесплатно Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки онлайн День памяти Матроны Московской — картинки и открытки онлайн Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — бесплатные картинки и открытки онлайн День памяти Матроны Московской — бесплатные картинки и открытки онлайн Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для поздравления День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для поздравления Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для отправки в соцсетях День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для отправки в соцсетях Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для поздравления в соцсетях День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для поздравления в соцсетях Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для Telegram День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для Telegram Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для МАХ День памяти Матроны Московской — картинки и открытки для МАХ Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки онлайн бесплатно скачать День памяти Матроны Московской — картинки и открытки онлайн бесплатно скачать Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки скачать бесплатно День памяти Матроны Московской — картинки и открытки скачать бесплатно Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

День памяти Матроны Московской — картинки и открытки бесплатные скачать онлайн День памяти Матроны Московской — картинки и открытки бесплатные скачать онлайн Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Обязательно поздравьте верующих близких и знакомых со светлым праздником в честь святой Матроны Московской. Благодаря нашей подборке открыток на День Матроны вы сможете выбрать картинку на любой вкус.

Ранее мы рассказывали о житии Матроны Московской.

бесплатно
картинки
открытки
поздравления
православные праздники
праздники
Оксана Головина
О. Головина
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО против Ирана
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.