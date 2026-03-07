Открытки на День Матроны Московской: благие пожелания родным и близким

Открытки на День Матроны Московской: благие пожелания родным и близким

Блаженная Матрона Московская, часто ласково именуемая Матронушкой, пользуется особой народной любовью. Уже долгие годы к святой обращаются за утешением и укреплением веры, а также с просьбами о сохранении семьи, даровании ребенка и обретении мира. Накануне дня обретения мощей блаженной, который приходится на 8 марта, предлагаем пожелать родным и близким всех благ. Для этого приводим подборку открыток на День памяти Матроны Московской.

Открытки о Матроне Московской для родителей

Открытки Матроне Московской для родителей Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Открытка в День памяти Матроны для бабушки и дедушки

Открытки на День памяти Матроны для родственников

Открытки на День Матроны для друзей

Открытки на День памяти Матроны для коллег

Открытки на День памяти Матроны для близких

Обязательно поздравьте верующих близких и знакомых со светлым праздником в честь святой Матроны Московской. Благодаря нашей подборке открыток на День Матроны вы сможете выбрать картинку на любой вкус.

