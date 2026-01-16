Куда сходить в Москве в выходные 17-18 января: Италия и Тимоти Шаламе

Куда сходить в Москве в выходные 17-18 января: Италия и Тимоти Шаламе

Уикенд первой рабочей недели 2026 года встречаем с интересными событиями из афиши Москвы, которые мы подобрали специально для вас: сходите на балет для всей семьи, вместе с девушкой узнайте о жизни жены Михаила Булгакова Елены Шиловской (именно ее называют прототипом Маргариты из «Мастера и Маргариты), побывайте на бесплатных лекциях. Рассказываем, как провести субботу и воскресенье без скуки.

Куда сходить в Москве 17 и 18 января с девушкой: итальянская культура, киноновинки и авангард

Какие выставки идут в столичных музеях? На ВДНХ советуем сходить в Москве на выставку «Волга. Москва. Нева» — до 17 мая 2026 года можно увидеть, как саратовские символисты повлияли на искусство Москвы и Ленинграда в первой половине XX века. Это хороший повод увидеть работы Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина и их круга в одном пространстве и разобраться, откуда вырос ранний советский авангард.

А если авангард не нравится, то сходить (особенно с девушкой) можно в квартиру М.А. Булгакова: тут как раз проходит выставка, посвященная его третьей жене Елене Шиловской.

Любители кино, отправляйтесь в лекторий музея «Гараж» на кинопутешествие по Италии — тут покажут две картины о любви, разделенные шестью десятилетиями, но говорящие об одном и том же. В программе — классика Витторио Де Сики с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни и новая ироничная история Паоло Дженовезе о том, как договориться не только с партнером, но и с самим собой.

Есть на первых выходных уикенда и премьеры: спортивная комедия «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу, веселый боевик «Убойная суббота», филиппинский ужастик «Уиджа. Шепоты мертвых».

Познакомиться с итальянской культурой можно и с помощью музыки: в Мемориальном музее А.Н. Скрябина слушайте вокальные сочинения и фортепианные пьесы Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского и Антона Аренского, которые показывают, как по-разному и одновременно схоже звучит чувство жизни в двух культурах.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 17-18 января: все идем на балет!

С ребенком старше 12 лет сходить в Москве в этот раз рекомендуем в музей! Гослитмузей подготовил экспозицию к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

В Кремлевском дворце в субботу смотрите балет для всей семьи «Продавец игрушек» — это рождественская история о любви, памяти предков и поиске счастья, рассказанная языком классической хореографии и живой симфонической музыки. Спектакль подойдет и взрослым, и детям: легкий, сказочный сюжет сочетается здесь с философским настроением и ощущением настоящего новогоднего чуда.

Балет проник даже в Театр кошек Куклачева: тут в выходные с ребенком можно посмотреть постановку «Волшебные кошки»: создатели как раз соединили балетные номера со сложными трюками животных, цирковыми номерами.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: очередная музейная идея, спорт и лекции

На выходных в столице заканчивается очередная Музейная неделя. Акция позволят сходить бесплатно в московские музеи. В субботу, например, отправляйтесь в Государственный музей обороны Москвы (там как раз идет выставка «Она любила «Красную Москву»), а в воскресенье посетить можно пять пространств, среди которых музеи Сергея Есенина и Михаила Булгакова.

В павильоне «Рабочий и колхозница» 17 января с бесплатной лекцией выступит пианист и музыковед Алексея Сканави. Говорить артист будет о деньгах в сфере музыки — расскажет, как и на чем зарабатывать музыкантам. А в Некрасовке лекцию о Достоевском — его повседневной жизни — прочитает филолог Сергей Валюгин.

Любителям спорта в эту субботу можно бесплатно посетить соревнования по сноуборду! Для этого отправляйтесь на Воробьевы горы. А еще в Москве продолжится фестиваль «Московские традиции»: в Парк им. Горького сходите, чтобы попасть на автограф-сессия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

