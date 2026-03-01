Составлен список правил поведения в церкви и храме: блюдем благочестие

Храм и церковь — это место общения с Богом, где царят благоговение и покой. Воцерковленные верующие знакомы с правилами поведения в храме. Однако те, кто посещает службы или приходит поставить свечи изредка, могут растеряться. Чтобы этого не произошло, стоит заранее ознакомиться с нормами поведения в церкви. Рассказываем, как вести себя в доме Божьем.

Общие правила поведения в православной церкви

Без лишних предисловий перечислим главные правила поведения в церкви для начинающих. Прихожане должны соблюдать следующие предписания:

Приходить в храм или церковь можно лишь со смирением, кротостью и благоговением в душе, с раскаянием в грехах и готовностью к молитве.

Стоит выбрать закрытую неяркую и неспортивную одежду и закрытую обувь.

Перед входом на территорию храма следует перекреститься и поклониться.

Перед входом в храм важно выключить звук мобильного устройства.

Следуя правилам поведения в православном храме, у дверей дома Божьего также необходимо перекреститься.

При выходе из церкви или храма также нужно перекреститься, причем делать это нужно лицом к алтарю. Затем важно сделать пару шагов к дверям спиной вперед и лишь потом отвернуться. При выходе с территории храма или церкви нужно также перекреститься и поклониться.

Войдя в церковь, нужно перекреститься и поклониться Царским вратам.

Как вести себя в храме в 2026 году Фото: Алексей Даничев /РИА Новости

Правильное поведение в церкви подразумевает, что верующий придет в дом Божий за 5–10 минут до начала службы. За это время нужно приложиться к иконам, установить свечи, заказать поминовение.

Во время службы нельзя перемещаться по храму, мешая другим прихожанам, а также занимать место у прохода к Царским вратам.

Тем, кто хочет полностью соблюсти правила поведения в храме, нельзя уходить до завершения службы. Если же вы знаете, что времени у вас в обрез и все же решили посетить богослужение, займите место ближе к дверям, чтобы не отвлекать молящихся.

К свечам стоит относиться с особым трепетом, так как они символизируют молитвенное горение. Перед иконами принято ставить по одной свече. Если же вы ставите свечи за здравие или за упокой, нужно поставить по свече на имя. Свеча ставятся одной рукой. Сначала нужно зажечь ее от уже горящей свечи, затем — чуть подпалить ее низ, чтобы она прочнее стояла в подсвечнике. Тушить чужие свечи запрещено.

Важно соблюдать тишину, говорить только по необходимости и шепотом. Встретив знакомых, не нужно пожимать им руки, достаточно легкого поклона. Во время службы здороваться не стоит в принципе.

Правила поведения в церкви Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правила поведения в церкви гласят, что службу нужно слушать стоя. Скамейки предназначаются для немощных.

Во время службы нужно быть полностью погруженным в процесс, внимательным. Нельзя рассматривать окружающих, читать молитвы отдельно от других прихожан.

Неуместно воздевать руки, падать на колени, молиться в полный голос.

Если батюшка благословляет прихожан рукой, нужно поклониться, а если крестом или Чашей — сначала перекреститься и затем поклониться.

Не стоит делать замечания прихожанам, которые совершают ошибки, если речь не идет о кощунстве. Вместо этого стоит сосредоточиться на собственном поведении.

К священнослужителям нужно обращаться на «вы», используя формулировку «отец [имя]» или разговорное «батюшка». Начиная беседу со священником, важно сначала испросить благословения («Благословите, батюшка»), а затем поцеловать правую руку батюшки. При обращении к епископу используют формулировку «Ваше Преосвященство», архиепископу и митрополиту — «Ваше Высокопреосвященство», к патриарху — «Ваше Святейшество». Настоятельницу можно называть матушкой, а монахов без сана, монахинь и послушниц — братом или сестрой.

Правила поведения в церкви запрещают громко разговаривать, смеяться и есть внутри дома Божьего, праздно озираться по сторонам, мешать другим молящимся, курить и пить за 5–6 часов до посещения храма и тем более приходить в нетрезвом виде.

Нормы поведения в церкви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это основные нормы поведения в православной церкви. Невоцерковленным христианам, которые боятся ошибиться, можно наблюдать за батюшкой и другими прихожанами. Так они поймут, когда надо склонить голову, а когда — совершить поклон или перекреститься. При этом важно сохранять сосредоточенность и вникать в смысл звучащих текстов.

Как вести себя мужчинам в церкви

Скажем об особом порядке поведения в церкви для мужчин. Следуя устоявшемуся порядку, мужчины занимают правую часть храма, а также первые подходят к причастию. Важно быть побритым и опрятным, не использовать одеколон с резким запахом. Входя в дом Божий, нужно снять головной убор.

Нормы поведения для женщины в церкви

Существуют особые нормы поведения в церкви для женщин. Женщины занимают левую часть храма, причащаются после мужчин. Важно выбрать одежду, закрывающую плечи, колени и декольте, предпочтительны платья и юбки. Голову нужно покрыть платком. Нельзя целовать иконы и причащаться с помадой на губах, в идеале стоит вовсе отказаться от макияжа и сильно пахнущих духов.

Как вести себя в церкви Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила поведения детей в церкви

Отдельно скажем о поведении детей в церкви. Важно научить малышей с почтением относиться к святыням, внимательно слушать службу, не капризничать, не бегать и не шуметь. Если ребенок начал кричать, смеяться или плакать, стоит поспешно вывести его на улицу и там привести в чувство.

Правильное поведение в церкви подразумевает соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций. Важно осознавать, куда именно и с какой целью вы идете. В доме Божьем нельзя быть праздным, ведь это место общения с Господом. Как только вы осознаете это, следовать нормам поведения в храме станет намного проще. Ведь главное — с уважением относиться к окружающим, ощущать духовное единение с другими прихожанами и, конечно, быть кротким и искренним.

