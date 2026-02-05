«Молитесь о мире и счастье»: открытки на День памяти Ксении Петербургской

День памяти Ксении Петербургской — это важный православный праздник, посвященный святой покровительнице Петербурга и его жителей. Узнайте о жизни православной юродивой и отправьте близким открытки с Днем памяти Ксении Петербургской прямо сейчас!

Жизнеописание Ксении Петербургской

Документальных сведений о жизни святой не сохранилось. Но, согласно народным поверьям, она родилась в первой половине XVIII столетия и происходила из дворянской семьи. В 18 лет Ксения была выдана замуж за придворного певчего. Но брак был недолгим: спустя восемь лет совместной жизни супруг Ксении скончался, а сама она ступила на тропу юродства.

Первое время после смерти мужа она облачалась в одежду покойника и отзывалась только на его имя, говоря, что он жив, а Ксения мертва. Когда же мужская одежда истлела, Ксения сменила ее на простую юбку и кофту. Многие предлагали ей теплую одежду и обувь, но Ксения отказывалась их принимать. Она ночевала в поле, где до рассвета клала земные поклоны, и по собственной воле носила кирпичи для строившегося в то время храма на Смоленском кладбище.

Юродивая Ксения Петербургская, по преданию, обладала даром прозорливости. Она предвидела кончину императрицы Елизаветы Петровны и ряд других событий. Святая также помогала тем, кто обращался к ней, советом в жизнеустройстве. Святая оставалась юродивой до самой кончины, пришедшейся на начало XIX века.

Дни памяти Ксении Петербургской

Дни памяти юродивой совершаются дважды в году: 6 февраля и 6 июня. 6 февраля отмечается День ангела святой. На 6 июня в свою очередь выпал день ее канонизации, состоявшейся в 1988 году.

Надеемся, вам понравились наши открытки ко Дню памяти Ксении Петербургской. Скачивайте бесплатно прямо сейчас, отправляйте в Telegram, MAX или социальных сетях и поздравляйте близких!