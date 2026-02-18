Что обязательно нужно сделать перед исповедью: полная подготовка

Исповедь — это важное таинство в жизни каждого воцерковленного христианина, момент духовного очищения, примирения с Богом и возвращения в лоно Церкви. Правильная подготовка к исповеди помогает не просто формально пройти обряд, а искренне осознать свои ошибки и открыть сердце для благодати. В этой статье мы расскажем, как правильно исповедоваться впервые и что говорить на исповеди батюшке, а также перечислим основные советы перед первой исповедью.

Духовная подготовка: самоанализ, покаяние, чтение молитв и канонов

Подготовка к исповеди, как и к причастию, основывается на установлении правильного душевного настроя. Это фундамент всего процесса, ведь исповедь начинается не в храме, а в душе. Первым делом уделите время самоанализу: найдите тихое место, сядьте в удобной позе и вспомните все произошедшее со времени последней исповеди или, если исповедь первая, с крещения. Задайте себе вопросы: в чем я обидел других словами или делами? Где проявил эгоизм, лень или гордыню? Не торопитесь — дайте мыслям течь свободно, как реке, смывающей грязь с камней.

После самоанализа важно продолжить подготовку к исповеди. Что нужно сделать дальше? Теперь настала пора покаяния. Произнесите молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Эта молитва особенно актуальна в период Великого поста, но полезна для души в любое время года. Покаянные молитвы перед исповедью — это не самоедство, а разговор с Богом как с любящим Отцом. Раскаивайтесь искренне, без оправданий, признавая свою слабость.

Чтение молитв и канонов усилит этот процесс. Возьмите Великий покаянный канон Андрея Критского. Читайте его ежедневно за неделю до исповеди, лучше вечером перед сном. Если времени мало, начните с «Отче наш» и Псалтыри — 50-й псалом идеально подходит для очищения помыслов. Для подготовки также подойдут следующие молитвы:

молитва преподобного Симеона Нового Богослова;

молитва святителя Василия Великого.

Регулярное чтение покаянных молитв перед исповедью создаст внутренний настрой, поможет почувствовать присутствие Бога и облегчит душу от груза вины и греха.

Составление «списка грехов»: как вспомнить и честно оценить свои поступки

Продолжаем подготовку. Как правильно исповедоваться впервые, если есть страх что-то случайно забыть и о чем-то умолчать? Подручным средством станет список грехов. Но помните, что его нужно зачитывать самостоятельно, а не передавать священнику для чтения.

Список грехов — это личный дневник вашей совести, инструмент для честного взгляда на себя. Пусть этот этап вас не пугает: вы не составляете обвинительный акт против себя, а делаете шаг к свободе. Возьмите тетрадь или блокнот, разделите страницу на колонки: «Грех», «Когда и как», «Последствия».

Чтобы вспомнить прегрешения, ориентируйтесь на 10 заповедей как на образец, от которого нельзя отступать. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов иных». Вспомните случаи неверия, суеверий, когда полагались на амулеты и приметы вместо Бога. Вторая заповедь: о тщеславии — хвастовство в соцсетях, поиск похвалы. Третья: о святынях — пропуски служб, шутки над верой. Четвертая: почитание родителей — ссоры с близкими. И так далее по списку.

Оценивайте содеянное честно, но без преувеличений. Если грех повторялся неоднократно, отметьте частоту. Например: «Зависть к успеху друга — трижды на неделе, привело к сплетням». Не забывайте тайные грехи: мысли, желания, лень в молитве. Закончите список словами: «Господи, прости меня, грешного». Если хотите совершить символический жест, после исповеди порвите и выбросите получившийся список.

Если вам все же тяжело составить список прегрешений, читайте молитву «Господи, даруй мне зрети моя согрешения». Она вразумляет и открывает глаза на содеянное. Если же вы не можете обозначить грех одним словом, расскажите священнику о содеянном, избегая излишних подробностей и интимных деталей.

Практические вопросы: пост, посещение вечерней службы, внешний вид

Перейдем к практическим вопросам. Как связаны пост и исповедь? И как подготовиться к таинству покаяния через аскезу? В отличие от подготовки к причастию, подготовка к исповеди не требует предварительного говения. Хотя налегать на алкоголь и мясо перед таинством все равно не рекомендуется. Будьте сдержанны: это нужно не для тела, а для духа.

Обязательно посетите вечернюю службу накануне. Приходите вовремя, стойте внимательно, пойте молитвы. Это предварит исповедь, настроит на таинство. Если служба недоступна, хотя бы прочитайте дома акафист Распятому на Кресте.

Внешний вид тоже важен: чистая скромная одежда — юбка или брюки ниже колен, закрытые плечи, платок для женщин. Это проявление уважения к храму и себе. Придите в храм за 20–30 минут до исповеди, чтобы успокоиться, поставить свечу Богородице. Возьмите с собой иконку или крестик для благословения. Такие детали создают атмосферу святости и помогают войти в таинство осознанно.

Как вести себя во время самой исповеди: что говорить священнику

В день исповеди подойдите к священнику спокойно, без суеты. Следуйте расписанию храма или предварительной договоренности с духовником. Не рекомендуем исповедоваться в воскресенье или в дни церковных праздников: обычно в это время церковь полна народа.

Что же говорить на исповеди батюшке? Если вы чувствуете волнение, прочитайте молитву «Господи, дай мне слово и смелость». Сам рассказ начните со слов «Каюсь перед Богом в своих грехах» или «Исповедуюсь я, раб Божий (раба Божия) (имя). Согрешил(а)...». После этого переходите непосредственно к перечислению грехов, начиная с самых тяжелых. Не размышляйте слишком много о том, как священник примет ваш рассказ, что подумает или скажет. Он лишь свидетель вашего искреннего раскаяния, который поможет напутствием и наставлением.

Не стоит ждать от священника сопереживания, а также оправдываться. В конце концов таинство покаяния — это не сеанс у психолога. По этой же причине будьте готовы смиренно принять епитимью после таинства.

Теперь вы знаете все про подготовку к исповеди: что нужно сделать и как правильно исповедоваться впервые. Напоследок напомним, что подготовка к исповеди — путь к обновлению. Если перед покаянием вы осознаете, что намерены и дальше повторять совершенные грехи, отмените таинство. Исповедь имеет смысл только в том случае, если вы открыты переменам и работе над собой.