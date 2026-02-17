«Демоническая сила»: верующим напомнили о грехе, который многие совершают

Сквернословие и матерная брань являются не просто некультурными словами, а тяжким грехом, который губит душу человека, заявил NEWS.ru руководитель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, святые отцы указывали, что за этим явлением стоит демоническая сила, стремящаяся исказить в человеке образ Божий.

С точки зрения православия, мат — это не просто грубые или некультурные слова. Это явление имеет глубокую духовную природу. Святые отцы, в частности святитель Иоанн Златоуст, прямо указывали, что за матерной бранью стоит демоническая сила. Мат — это скверна, которой дьявол заразил человеческий род, стремясь исказить в человеке образ Божий и осквернить все святое. Человек, который сквернословит, теряет благословение. Его молитвы перестают быть услышанными, потому что невозможно из одного источника черпать и сладкую, и горькую воду. Более того, сквернословие ослабляет душу, лишая ее благодати, и это становится стимулом для развития других грехов и страстей, — пояснил Иванов.

Ранее режиссер Максим Бобков заявил, что для борьбы с ненормативной лексикой в медиа пора перейти к ужесточению контроля над цифровым контентом. Он подчеркнул, что вопрос очистки информационного пространства от мата стоит особенно остро.