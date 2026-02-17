Зимняя Олимпиада — 2026
«Сжечь, закопать, захоронить»: диакон объяснил, как утилизировать иконы

Диакон Белохвостиков: церковные иконы нельзя выбрасывать как обычный мусор

Люди, выбрасывающие иконы, чаще всего действуют не из злого умысла, а по незнанию церковных традиций, высказал мнение диакон Евгений Белохвостиков. Но, по его словам, которые передает «Царьград», выбрасывать иконы как обычный мусор категорически нельзя.

Если икона пришла в негодность, ее нельзя выбрасывать как мусор. Допустимо сжечь и закопать пепел в тихом месте, вдали от троп, или аккуратно завернуть в ткань и захоронить, — пояснил священнослужитель.

Оптимальным вариантом Белохвостиков назвал визит в храм. Он объяснил, что там предметам дадут правильный «церковный ход» и утилизируют по всем канонам. Он также отметил, что в старину иконы иногда пускали по воде, однако сегодня от этого обычая отказываются из-за экологических рисков.

Кроме того, диакон обратил внимание, что старые церковные предметы могут представлять историческую ценность. Нередко люди приносят в храм то, что кажется им хламом, а на поверку оказывается настоящим сокровищем.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что верующим людям не стоит развеивать прах усопшего. По его словам, это противоречит обычаям Русской православной церкви.

