«Сжечь, закопать, захоронить»: диакон объяснил, как утилизировать иконы

Люди, выбрасывающие иконы, чаще всего действуют не из злого умысла, а по незнанию церковных традиций, высказал мнение диакон Евгений Белохвостиков. Но, по его словам, которые передает «Царьград», выбрасывать иконы как обычный мусор категорически нельзя.

Если икона пришла в негодность, ее нельзя выбрасывать как мусор. Допустимо сжечь и закопать пепел в тихом месте, вдали от троп, или аккуратно завернуть в ткань и захоронить, — пояснил священнослужитель.

Оптимальным вариантом Белохвостиков назвал визит в храм. Он объяснил, что там предметам дадут правильный «церковный ход» и утилизируют по всем канонам. Он также отметил, что в старину иконы иногда пускали по воде, однако сегодня от этого обычая отказываются из-за экологических рисков.

Кроме того, диакон обратил внимание, что старые церковные предметы могут представлять историческую ценность. Нередко люди приносят в храм то, что кажется им хламом, а на поверку оказывается настоящим сокровищем.

