Какой православный праздник приходится на 6 февраля? Ежегодно в эту дату православная церковь отмечает день памяти Ксении Петербургской. В храмах в ее честь проходят службы, а верующие обращаются к заступнице за помощью.

Познакомимся с традициями, которые сопровождают этот праздник, и узнаем, как появился день памяти Ксении Петербургской.

День памяти Ксении Блаженной Петербургской — как городская блаженная стала святой

Ксения жила в эпоху правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Она была супругой императорского певчего — Андрея Федоровича Петрова.

В молодости Ксения жила обычной, вполне благополучной жизнью. Будущая святая была счастлива в браке и полностью посвятила себя мужу. Однако вместе молодые прожили недолго — супруг вскоре скоропостижно скончался. Для Ксении стало трагедией, что любимый не прошел таинство причастия, не успел подготовиться к смерти.

Неожиданная смерть любимого полностью разрушила мир девушки. Детей у пары не было, так что горе ее было особенно глубоко. Опустошенная вдова огляделась вокруг, на свой маленький мир, который казался ей таким значимым, и вдруг осознала, что все земные радости и богатства — иллюзия. Истинная ценность — небесные сокровища и служение Христу.

После этого осознания Ксения начала раздавать все, что у нее было. Она щедро делилась деньгами и личными вещами с бедными людьми. Родственники вдовы решили, что девушка потеряла рассудок, и обратились к тем, кто распоряжался имуществом ее покойного супруга, с просьбой не допустить передачи имущества Ксении. Они были уверены, что девушка не в состоянии принимать адекватные решения из-за горя.

6 февраля: какой православный праздник — день памяти Ксении Петербургской Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Однако опекуны неожиданно встали на сторону Ксении, признав, что она находится в своем уме и имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Занятые мирской жизнью родственники и помыслить не могли, что Ксения возвысилась над земным миром, чтобы приблизиться к Царствию Небесному и полностью отдаться служению Господу.

На этом странности не закончились. Однажды петербуржцы заметили на улицах девушку, облаченную в мужской костюм. Она просила называть себя Андреем Федоровичем и на другие имена не отзывалась. В странном человеке горожане узнали несчастную вдову.

Таким подвигом Ксения надеялась искупить грехи мужа перед Богом. Претерпевая насмешки и издевательства от жителей города, Блаженная считала, что ее спокойное перенесение страданий и прощение обидчиков помогают спасти душу супруга.

Однако потом все изменилось. К уже постаревшей Ксении пристали мальчишки. Они не ограничились словесными оскорблениями — молодые люди стали кидать в пожилую женщину комья земли и камни. Разгневалась тогда Ксения — набросилась на мальчишек со своей тростью. Жители города были так поражены, увидев Блаженную в гневе, что решили предотвращать дальнейшие оскорбления в ее адрес. Старушку приглашали домой обогреться, кормили и спрашивали совета.

Почему же Ксения стала святой? Все дело в служении тем, кто нуждался в помощи и поддержке, и ее прижизненном почитании. Если Ксения проявляла нежность к ребенку, это было счастьем для его родителей. Если она ехала с кем-то в экипаже, это считалось добрым знаком.

орожане обращаются с просьбами к Святой Ксении Блаженной у стен часовни на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

День памяти Ксении Блаженной Петербургской — приметы и поверья

6 февраля, в день памяти Ксении Блаженной Петербургской, люди старались помогать нищим, давать добрые советы приятелям и навещать хворых. А вот занятия рукоделием старались отложить на другие дни.

Существовало еще одно интересное поверье — считалось, что молодым в этот день не стоило садиться за стол первыми. Нарушившего правило ждала скорая смерть.

Как молиться в день памяти Ксении Блаженной Петербургской?

В день памяти Ксении Блаженной Петербургской можно отправиться в храм, чтобы обратиться к святой, однако это совсем не обязательно. Помолиться можно и дома. Главное правило для молитвы — ее искренность. Пусть обращенные к Блаженной слова идут от сердца, тогда на душе станет легче.

Обычно в день памяти Ксении Блаженной Петербургской к святой обращаются с просьбами о здравии, рождении детей и благополучии. Но если вы хотите добавить что-то еще, то, конечно, можете это сделать. Пусть вас ведет не строгое правило, а искреннее желание получить помощь Блаженной.

