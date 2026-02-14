Сретение Господне в 2026 году: история, значение и традиции праздника

Сретение Господне — один из важнейших праздников христианского мира. Он символизирует встречу младенца Иисуса с праведными Симеоном и Анной в Иерусалимском храме. После этого события Христа официально нарекли Спасителем всего человечества.

Расскажем, какого числа празднуют Сретение Господне в 2026 году, что означает эта дата для христианского мира и в какие приметы верили наши предки в этот день.

Какого числа празднуют Сретение Господне в 2026 году?

Какого числа празднуют Сретение Господне в 2026 году? По православной традиции торжество приходится на 40-й день после Рождества Христова. Поэтому Сретение Господне в 2026 году отмечают, как и всегда, 15 февраля.

Почему Сретение празднуется именно в этот день? Все дело в традициях Ветхого Завета. Учение требовало, чтобы женщина, родившая ребенка, проходила обряд очищения через 40 дней. Так как Христос был сыном Марии, земной девушки, она также следовала этим законам.

Но что означает Сретение Господне? Попробуем разобраться, подробно изучив историю праздника.

Что означает Сретение Господне — история праздника

Слово «сретение» произошло от древнерусского глагола «сретити», что означает «встретить» или «встречать». «Сретение» в буквальном смысле — «встреча». Со значением разобрались, что же означает Сретение Господне в контексте торжества?

В глобальном смысле Сретение Господне означает торжество соединения двух эпох: Ветхого и Нового Заветов. Помимо этого, праздник символизирует соприкосновение мира людского и Божественного через лучи, которые принес в мир Иисус.

Праздник Сретения Господня связан с библейской историей, согласно которой родители Христовы внесли дитя в храм Иерусалимский для совершения важного обряда.

Там родители встретили Анну и Симеона. Когда-то праведнику пообещали, что он умрет только после того, как увидит Мессию собственными глазами. Святой Дух должен был указать ему на Спасителя рода людского. Когда святой взял младенца на руки, то понял: перед ним Мессия. Это пророчество подтвердила Анна — дева, служившая в доме Господнем.

Святое семейство поразила реакция служителей храма. Они услышали, что Иисус станет причиной масштабных волнений в Израиле.

В этот же день Божия Матерь услышала тревожные вести. Праведник сказал девушке, что некое оружие пронзит ее душу. Речь шла о будущем, где Марии предстояло увидеть смерть собственного сына.

Сретение Господне — каким иконам молиться

В день Сретения Господня верующие обращаются к образам, которые отражают события этого праздника, а также к иконам, связанным с ним. Вот некоторые из них:

1. Икона Сретения Господня — главный образ праздника, на котором изображены Богородица и Сын Божий, встречающиеся со святым Симеоном в стенах храма Иерусалимского. На этой иконе часто можно увидеть слова молитвы, которые произнес праведник. Если увидите их в храме, обязательно ознакомьтесь.

2. Любая икона Богородицы, например «Семистрельная» или «Неупиваемая Чаша».

3. Любая икона святого Симеона Богоприимца. Праведник часто изображается на иконах Сретения и является одной из наиболее почитаемых личностей, связанных с этим праздником.

За эти рамки можно выходить. Помимо обозначенных икон можно молиться и перед другими образами, которые импонируют вам.

Сретение Господне — традиции и обычаи

В православной традиции Сретение Господне часто сопровождается освящением свечей, которые символизируют свет Христов. Эти свечи можно приносить домой как символы Божьего присутствия и благословения.

Однако это православная традиция. Расскажем, чем был примечателен этот день для наших предков, плотно ассоциирующих мир с языческими обычаями.

В народе существовало поверье, что в день Сретения происходит встреча зимы и весны. Отсюда и название этого праздника.

Можно сказать, что у древних славян именно стык зимы и весны был основным поводом для торжества. Самые сильные морозы уже прошли, тут и там слышалась звонкая капель, солнце начинало прогревать землю. Одним словом, природа вовсю готовилась к теплой поре. Деревенские жители активно поддерживали эти начинания. В народе было принято выводить скот из хлевов, заготавливать семена для скорого посева.

Те, кто был особенно наблюдателен, обращали внимание на погодные условия. Существовало поверье: если в Сретение ударит сильный мороз, то теплая пора наступит поздно, оттепель говорила о скором отступлении холодов.

Считалось, что птицы также могут дать прогноз на ближайшее будущее. Если в этот день прилетают пернатые, то теплые деньки опустятся на землю раньше обычного. А если птицы еще не вернулись, то можно было ожидать, что морозы задержатся.

Добрым знаком был снег, оседающий на одежде крупными хлопьями. Он считался предвестником богатого урожая.

Во время празднования люди старались воздерживаться от алкоголя и не ругаться. Ссоры могли навлечь на семью несчастье. Также порицался тяжелый физический труд.

Нежелательными были далекие путешествия. Считалось, что уехавший за пределы села путник вернется в родные края не скоро, а может, не вернется вовсе.

