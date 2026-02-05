В Госдуме заявили об изменении отношения работодателей к сотрудникам Депутат Нилов: работодатели стали лучше относиться к своим сотрудникам

Поведение работодателей по отношению к сотрудникам за последние годы изменилось в лучшую сторону, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, они перестали придерживаться «церберского» подхода и начали все чаще искать компромисс, чтобы комфортно разрешить конфликт.

Поведение работодателей в последние годы качественно изменилось. Они перестали запугивать, давить на сотрудников. Вместо «церберского» подхода — все чаще поиск компромисса, чтобы максимально безболезненно выйти из конфликтной ситуации, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что в последнее время даже появился термин «комфортное увольнение». В этой ситуации работодатель предлагает человеку уйти с несколькими окладами или какими-то бонусами, отметил парламентарий.

Ранее адвокат Надежда Борзенко перечислила незаконные случаи увольнения работников. По ее словам, нельзя это делать, пока сотрудник находится в отпуске или на больничном. Особой защитой, по словам юриста, пользуются беременные женщины и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Она отметила, что сотрудники, совмещающие труд с учебой, не могут быть уволены в период сессии или защиты диплома.