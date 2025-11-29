День матери
В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

В России продлили запрет на вывоз лома драгметаллов до конца мая 2026 года

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также металлов, покрытых драгоценными металлами, и отходов и лома электротехнических и электронных устройств для извлечения драгметаллов продлен до конца мая 2026 года, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Ограничение начнет действовать с 1 декабря 2025 года.

Вывоз катодной сурьмы в слитках не будет запрещен. Также можно будет вывозить пробы, взятые от партий лома и отходов драгоценных металлов, которые вывозят аффинажные организации. Вес одной пробы не должен превышать 500 грамм в одной товарной партии.

С 2022 года уже вводились аналогичные меры. Эти шаги предпринимаются для повышения загрузки производственных мощностей аффинажных предприятий России. Увеличение загрузки планируется за счет переработки значительных объемов вторсырья, содержащего драгоценные металлы.

Ранее сообщалось, что цены на серебро на мировых торговых площадках достигли рекордного уровня. На бирже Comex фьючерсы на драгоценный металл с поставкой в марте 2026 года превысили отметку в $55 (4302,65 рубля) за тройскую унцию. Котировки выросли на 3,44%, а затем стабилизировались на уровне около $55,45 (4337,85 рубля) за унцию, что соответствует увеличению цены на 2,6% по сравнению с предыдущими значениями. Параллельно с серебром наблюдалась позитивная динамика и на рынке золота.

