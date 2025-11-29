День матери
29 ноября 2025 в 17:21

Салат, который исчезает первым со стола: копченая курица и ананас

Салат, который исчезает первым со стола: копченая курица и ананас
Этот салат построен на контрасте сладких кусочков ананаса, острой нотки чеснока, насыщенного вкуса копченой курицы и сливочности сыра. Его можно быстро приготовить для фуршета или в качестве нетривиального ужина.

Основой служат 200 г копченого куриного филе, 100 г консервированного ананаса, 50 г сыра, один чесночный зубчик, майонез (2–3 ст. л.) и черный перец. Технология проста: кубиками нарезаем курицу и фрукты, сыр измельчаем на терке, а чеснок дробим.

Готовое блюдо раскладывают порционно или выкладывают на общее блюдо, дополнив зеленью или дольками ананаса. Благодаря сбалансированному вкусу и скорости приготовления — всего 10 минут — салат станет удачным решением для любого случая.

Ранее мы поделились рецептом пельменей из 90-х.

