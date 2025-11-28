Блины могут стать праздничным блюдом: готовлю такие роллы на Новый год и Рождество — топ-закуска

Блины могут стать праздничным блюдом: готовлю такие роллы на Новый год и Рождество — топ-закуска

Эти роллы — идеальная закуска для праздничного стола! Нежные тонкие блины, сливочный сыр, сочный огурец и ароматная красная рыба создают изысканное сочетание, которое выглядит как из ресторана, но готовится дома.

Для блинного теста смешиваю 0,5 л молока, 1 яйцо, 3 ст. л. растительного масла, 9 ст. л. муки без горки и 0,5 ч. л. сахара. Даю тесту постоять 15 минут, затем жарю тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

100 г красной рыбы нарезаю тонкими полосками шириной около 1 см. Один огурец очищаю от кожуры и нарезаю длинными брусочками. На остывший блинчик равномерным слоем намазываю 2–3 ст. л. творожного сыра, выкладываю полоски рыбы и огурец.

Аккуратно сворачиваю блин плотным рулетом. Заворачиваю каждый ролл в пищевую пленку и убираю в холодильник на 1 час для охлаждения и уплотнения. Перед подачей нарезаю острым ножом на 6 равных частей.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.