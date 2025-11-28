День матери
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает. Полноценный, сытный, яркий — настоящий завтрак из Великобритании, который собирается на одной сковороде и радует в любое время дня. Хрустящий бекон, румяные сосиски, нежная фасоль в соусе, сочные черри, поджаренный хлеб и идеальная глазунья — все вместе создает блюдо, после которого долго не захочется думать о еде.

Берем: яйца — 2 шт., бекон — 3–4 ломтика, сосиски — 2 шт., фасоль в томатном соусе — 1/2 банки, черри — 6–8 шт., хлеб — 2 ломтика, масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Сначала обжариваем ломтики бекона до хрустящей корочки. Добавляем сосиски и подрумяниваем со всех сторон. Рядом прогреваем фасоль — она наполняет все блюдо насыщенным томатным вкусом. Черри разрезаем пополам и слегка поджариваем до мягкости и аппетитного блеска. Хлеб подрумяниваем на сухой сковороде или в масле — до золотистого цвета и ароматной хрустящей корочки. В самом конце жарим идеальную глазунью так, чтобы желток остался мягким. Собираем все на одной тарелке: бекон, сосиски, фасоль, черри, хлеб и яйцо.

Этот завтрак — полноценный, теплый, очень аппетитный. Настоящая классика, которую хочется есть не только утром.

Ранее мы делились рецептом, с которым овсянка будет улетать пачками. Вкусный овсяноблин на завтрак — вместо надоевшей яичницы и готовится быстрее, чем оладьи.

Проверено редакцией
