29 ноября 2025 в 23:06

За 15 минут: салат с копченой курицей и руколой — улетает тут же

За 15 минут: салат с копченой курицей и руколой — улетает тут же За 15 минут: салат с копченой курицей и руколой — улетает тут же Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим вместе с NEWS.ru быстрый салат с копченой курицей и руколой. Как? Подробности — в нашем материале.

Рубим соломкой 300 граммов копченой грудки, шинкуем 1 луковицу полукольцами, 100 граммов вяленых томатов режем на лоскуты. 70 граммов руколы бросаем горстью — ее перчинка станет спутницей дымка.

На сухой сковороде для быстрого салата с копченой курицей поджариваем 50 граммов кедровых орехов и готовим заправку. Смешиваем 3 столовые ложки гранатового соуса, 1 столовую ложку бальзамического уксуса и щепотку базилика.

Собираем салат с копченой курицей: все ингредиенты кладем в миску, поливаем рубиновой заправкой. Блюдо готовится за 15 минут и исчезает за 5!

До этого NEWS.ru писал, как сделать салат цезарь с грушей и горгонзолой.

Алина Ясинская
