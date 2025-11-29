За 15 минут: салат с копченой курицей и руколой — улетает тут же

Готовим вместе с NEWS.ru быстрый салат с копченой курицей и руколой. Как? Подробности — в нашем материале.

Рубим соломкой 300 граммов копченой грудки, шинкуем 1 луковицу полукольцами, 100 граммов вяленых томатов режем на лоскуты. 70 граммов руколы бросаем горстью — ее перчинка станет спутницей дымка.

На сухой сковороде для быстрого салата с копченой курицей поджариваем 50 граммов кедровых орехов и готовим заправку. Смешиваем 3 столовые ложки гранатового соуса, 1 столовую ложку бальзамического уксуса и щепотку базилика.

Собираем салат с копченой курицей: все ингредиенты кладем в миску, поливаем рубиновой заправкой. Блюдо готовится за 15 минут и исчезает за 5!

