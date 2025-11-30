Беру лаваш и яйца — завтрак выходит хрустящим! Делаю конвертики с творогом: хит семьи за 8 минут

Утро — это всегда суета, а ведь так хочется начать день с вкусного и сытного завтрака, а не с сухих бутербродов. Я нашла идеальное решение, которое выручает меня снова и снова. Стоит только взять лаваш и яйца — и через несколько минут на столе появляется по-настоящему хрустящий, горячий и невероятно аппетитный завтрак. Эти творожные конвертики стали настоящим хитом в моей семье: дети просят добавки, а муж берет с собой на работу. Они идеально сочетают в себе нежную творожную начинку и золотистую хрустящую оболочку, а готовятся так быстро, что даже в самый напряженный будний день у вас найдется время для полезной и вкусной еды.

Вам понадобится 1 большой лист лаваша, 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, пучок укропа, соль по вкусу и немного растительного масла для жарки. Разрежьте лаваш на квадраты размером примерно 15х15 см. В миске тщательно разомните творог вилкой, добавьте сметану, мелко рубленный укроп, сырое яйцо и соль. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции. На середину каждого квадрата выложите 1–1,5 ст. л. творожной начинки. Теперь заверните лаваш конвертиком: сначала поднимите один край, затем боковые и, наконец, последний край, чтобы начинка не вытекала. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Подавайте сразу же, пока лаваш не потерял свою хрустящую текстуру. Эти конвертики хороши и сами по себе, и со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».