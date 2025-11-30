День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:30

Беру лаваш и яйца — завтрак выходит хрустящим! Делаю конвертики с творогом: хит семьи за 8 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Утро — это всегда суета, а ведь так хочется начать день с вкусного и сытного завтрака, а не с сухих бутербродов. Я нашла идеальное решение, которое выручает меня снова и снова. Стоит только взять лаваш и яйца — и через несколько минут на столе появляется по-настоящему хрустящий, горячий и невероятно аппетитный завтрак. Эти творожные конвертики стали настоящим хитом в моей семье: дети просят добавки, а муж берет с собой на работу. Они идеально сочетают в себе нежную творожную начинку и золотистую хрустящую оболочку, а готовятся так быстро, что даже в самый напряженный будний день у вас найдется время для полезной и вкусной еды.

Вам понадобится 1 большой лист лаваша, 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, пучок укропа, соль по вкусу и немного растительного масла для жарки. Разрежьте лаваш на квадраты размером примерно 15х15 см. В миске тщательно разомните творог вилкой, добавьте сметану, мелко рубленный укроп, сырое яйцо и соль. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции. На середину каждого квадрата выложите 1–1,5 ст. л. творожной начинки. Теперь заверните лаваш конвертиком: сначала поднимите один край, затем боковые и, наконец, последний край, чтобы начинка не вытекала. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Подавайте сразу же, пока лаваш не потерял свою хрустящую текстуру. Эти конвертики хороши и сами по себе, и со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество
Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Беру лаваш и сыр — закуска выходит хрустящей! Делаю треугольники с грибами: горячая закуска за 15 минут
Общество
Беру лаваш и сыр — закуска выходит хрустящей! Делаю треугольники с грибами: горячая закуска за 15 минут
Лавашные улитки с фаршем — вместо мантов и запеканок: быстрый ужин без лишних хлопот
Общество
Лавашные улитки с фаршем — вместо мантов и запеканок: быстрый ужин без лишних хлопот
К пиву, вину и к супу: готовим обалденный рулет из селедки и яйца — нужен лаваш и 10 минут
Общество
К пиву, вину и к супу: готовим обалденный рулет из селедки и яйца — нужен лаваш и 10 минут
Проще и вкуснее чебуреков: мясные конвертики на блинном тесте
Общество
Проще и вкуснее чебуреков: мясные конвертики на блинном тесте
рецепты
лаваш
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.